社會 社會焦點 保障人權

富商砸7千萬買房貸款跳票　千萬頭期款遭建商沒收！提告結果曝

▲▼ 岡山 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲房地產示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名蔡姓富商相中市區精華地段，一口氣砸下7000萬元買下3間店面，未料事後卻因房貸卡關鬧上法院，蔡男指控建設公司未依約協助貸款8成，導致他無力補足尾款，已繳的1400萬元頭期款遭全數沒收，憤而提告求償2450萬元，法院審理後認定蔡男違約在先，但建商的沒收金額也過高，判決建商須返還910萬元。

判決指出，蔡男於2019年間前往建案銷售中心看屋，向劉姓女銷售人員說明名下已有3戶房屋仍在貸款中，仍有意購入三民區精華地段大樓建案中，編號S13、S18、S19的3間一樓店面及停車位，總價高達7000萬元。

蔡男主張，當時劉女曾口頭保證可向配合銀行申請8成房貸，並交付載明他僅需自備1400萬元、其餘5600萬元可貸款的相關資料，雙方遂於同年簽署預售屋買賣契約，並約定違約金為總價15%。

蔡男自2020年1月至2021年10月間，分4次繳交頭期款，共計1400萬元，未料2022年7月間，卻接獲建設公司通知，因政府政策及法令限制，銀行無法核貸8成，導致他資金調度失靈，遭建商依違約為由解約，並沒收全部價金。

蔡男不服，提告要求返還已付價金1400萬元，並另請求違約金1050萬元，合計2450萬元。

建設公司則反駁，從未承諾或保證貸款成數，且蔡男並非首購族，應明知房貸金額須由銀行審核決定，與建商無關；公司多次通知蔡男辦理對保、貸款及所有權移轉均遭拒，依法解除契約並沒收價金，並無不當。

一、二審法院審理後皆認為，建設公司及銷售人員未曾保證可貸款8成，蔡男確有違約情事，但建商將1400萬元全數充作違約金，顯失比例原則，高雄高分院因此判決建商應返還910萬元，其餘不予支持，全案仍可上訴。

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／越晚越冷！　6縣市跌破10度
韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶
台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告
台灣爸媽超愛PO小孩成績單！　婦產科醫揭恐怖後果
除濕機突起火　他嚇壞急撲滅！台電曝6禁忌警告：一堆人犯
獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光

