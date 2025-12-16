半夜偷排污水！溝裡全是恐怖廢泥漿　桃園黑心砂石場13人慘了

▲檢警今年8月間突檢蘆竹區某砂石場偷排污水案，現場蒐證稽查。（資料照／桃園地檢署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區某砂石場僅領有廢水貯留許可，卻利用深夜時段繞流排放含有害健康物質之高濃度泥漿污水，檢園地檢署檢察官王念珩率專案小組，今年8月持法院核發搜索票進入砂石場搜索，查獲砂石場於夜間非法排放廢污水，後再執行3波搜索，向法院聲請羈押砂石場劉姓負責人等13人獲准，並查扣砂石場機具、各式車輛31輛、金融帳戶存款共5443萬，全案於今（16）日依違反廢棄物清理法、水污染防治法起訴，並請法院從重量刑。

▲桃園地檢署指揮環境部環管署中區環管中心、調查局北機組、桃園市環保局等單位於今年8月間在蘆竹區某砂石場廠區外偷排污水案，現場採樣稽查。（資料照／桃園地檢署提供）

環境部環管署北區環境管理中心、環管署中區中心自2020年10月起，在台61線24K海岸線進行污染調查時，查出桃園市蘆竹區某砂石場僅領有廢水貯留許可，經常利用深夜時段，繞流排放含有害健康物質之高濃度泥漿廢水，隨即架設監控設備並進行採樣，並報請檢方指揮偵辦。

經長期監控及調查發現，該砂石公司劉姓負責人自2020年10月起，逕將公司生產土石加工過程中產生含有重金屬等有害健康物質之廢污水，非法向下游運輸業者收取之收受高含水率廢泥漿，沿該公司私設之暗管，繞流排放至廠外溝渠，並沿著溝渠將泥漿廢污水排至下游出海口。下游公司曾姓負責人等人為牟取非法土石方鉅額利益，於2023年10月至今年7月間，自台北市、新北市公共及民間工程建案載收連續壁皂土載運至該公司傾倒處理。

▲桃園市蘆竹區某砂石場涉嫌長期非法排放有害金屬物質廢水，圖為廠區空拍圖。（資料照／桃園地檢署提供）



經專案小組長期蒐證，多次動員人力在砂石場外監控未果，於今年8月17日晚間，檢察官王念珩率專案小組在廠外埋伏監控守候，最終於同日晚間11時許，查出該公司正在排放廢污水，遂持法院核發之搜索票進砂石場搜索，當場查獲該公司於夜間非法排放廢污水之事實。後續再執行3波搜索，向法院聲請羈押禁見砂石場劉姓被告等13人獲准，並查砂石場名下機具、各式車輛共計31輛，查扣金融帳戶存款共計5,443萬餘元，並將全案偵結起訴。

桃檢強調，環保犯罪之查緝實屬不易，若非聯合檢、警、調、環等跨領域之專業機關，長期投入心力進行蒐證監控，當無法順利查獲，打擊環保犯罪。桃檢呼籲，民眾見有不法環保犯罪，請踴躍檢舉。桃檢將持續與執法機關緊密合作，共同守護台灣美好環境。