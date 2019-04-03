喝一口就渾身不對勁！母女反跟蹤「逼死巷」　遊艇大亨狼形曝光

▲張男慣用會讓人失憶的FM2迷昏被害人，導致被害人醒來也不知道受害。（圖為資料照／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署3日起訴張姓遊艇大亨涉嫌隨機下藥性侵女性，查出張男雖有性侵前科，但他後續犯案時會使用可能讓人失憶的FM2，導致被害人根本不知道受害，要不是一名20多歲的B女，喝了遭下藥的飲料後，身體不舒服，找母親到咖啡廳接她，返家途中發現張男行蹤，立刻反跟監，一度把張男逼進死巷子，無處可躲，才讓迷姦狼現形。

這名剛從大學畢業的B女，是在2018年1月間，獨自到台北市瑞安街的一間咖啡廳消費，她把餐點拿到座位上後，去上廁所，回座繼續享用餐點時，開始發現頭暈不舒服，因此打電話請母親去接她。

▲張姓遊艇大亨疑似趁被害人上廁所時，在飲料內下藥。（圖為資料照／達志示意圖）

母親騎著腳踏車到咖啡廳，跟B女討論身體狀況時，發現咖啡廳外有男子一直探頭探腦，因為當時咖啡廳內沒什麼客人，男子明顯是在觀察她們母女，母女倆決定出去一探究竟。

男子心虛開始快步逃竄，剛好轉進一條死巷子，只能躲在巷內5分鐘，不過B女身體實在不舒服，母女沒有等到男子出來，就到醫院檢查，驗尿發現有FM2成分，立刻報警。

檢警調閱監視器，並查訪咖啡廳員工，發現男子當天稍早就開著車在附近兜圈子，之後跟著B女進入咖啡廳，還刻意繞開空位，坐在B女旁邊，最後還曾躲在死巷子的電線桿後頭，探望巷口情況後再去開車回家，檢警因此找到張男涉案，並搜索張家。

▲張男否認下藥性侵女性，但被搜出FM2以及手機內偷拍的女性私處照片。（圖為資料照／翻攝自pixabay）

讓檢警意外的是，在張家除了找到FM2，還發現他的手機裡有不少檔案是女性裸露、性愛內容，在排除已婚張男的小三等人後，檢警發現一段影片，女子明顯意識不清，坐在床上念出自己住址，再循線找到受害A女。

A女表示自己2017年底曾在KTV唱完歌，目送朋友離開後，接下來的記憶就是隔天發現已經回到住所，連包包都還留在包廂內，但她始終不記得中間發生什麼事情，檢警採集A女毛髮，驗出FM2，A女驚覺遭下藥性侵，還被偷拍私處，憤而提告。

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