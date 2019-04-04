遊艇大亨起底！東區隨機撿屍2女　孫芸芸、任容萱是「船上賓」

▲圖中黃色衣服男子為遊艇大亨。（圖／翻攝YouTube／徐信豪）

社會中心／綜合報導

已婚的張姓遊艇大亨，自2017年5月就有性侵前科，年底還在KTV外頭「撿屍」成功，於2018年又尾隨一名20歲女子進入咖啡廳，企圖下藥失敗，儘管多次都行跡敗露，仍不改惡行。自稱旅居海外的他和圈內藝人也有往來，還曾讓彭于晏、任容萱和孫芸芸等人上遊艇拍戲。

40多歲的張姓遊艇大亨先是因為性侵後賠償對方100萬元，在2017年被判2年徒刑，緩刑5年，之後又在忠孝東路外「撿屍」喝醉的A女。到了2018年1月，張男開車到離家100公尺遠的瑞安街某咖啡廳外，尾隨一名20多歲的B女進到咖啡廳，趁機在飲料裡下藥，但對方機警打電話請媽媽到咖啡廳接人，導致他的計畫失敗，最後被警方逮捕。

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▲張男對多位女性性侵得逞。（圖／pixabay）

不知悔改的張男到案後辯稱，與A女只是一夜情，也否認對B女下藥，僅承認因為睡不好，所以在夜店跟藥頭買了10幾顆FM2，有一半自己吃掉了，但檢警到張男住處搜索，從張男手機中找到A女不雅照與影片，循線找到A女根本是女同性戀者，而她的毛髮採驗出FM2，因此認定張男涉嫌利用藥劑對A女加重強制性交既遂、對B女未遂。

根據《自由時報》報導，在遊艇圈人稱「張約翰」（John）的張男，自稱旅居海外10年以上，累積英法紐奧多國航程經驗，還買了亞洲第一艘法國製造的39呎豪華大型雙體帆船「大幸福號」後，創立提供頂級客制化航程的「幸福遊艇公司」。該公司曾與偶像劇《聽見幸福》、《獨家保鑣》合作拍攝，上船的明星有彭于晏、王傳一、孫芸芸和任容萱等人。