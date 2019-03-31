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50年中壢郵局變國賓影城　網批：停車問題先解決

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▲ 50年歷史的「中壢郵局」將改建成電影院。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人）

政治中心／綜合報導

桃園市議員王浩宇30日在臉書發文透露，當地有著50年歷史的老舊建築「中壢郵局」即將被將重建，目前已經開始進行設計規劃，最快在2020年底以前，就將會有電影院進駐。然而，網友對於郵局變成電影院的規劃卻似乎有些不領情，紛紛在下方留言表示，「雖然郵局很醜，但那也是回憶呀」、「為甚麼不保存好友50年歷史的建築，只會拆拆拆？」

王浩宇在個人臉書及「我是中壢人」粉專分別發文提到「中壢郵局50年老舊建築將拆除重建，已經開始設計規劃，最快2020年底國賓影城將進駐， 中壢火車站附近將有電影院，有人也期待嗎？」


▲ 民眾對於「中壢郵局」改建成電影院的作法並不領情 。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人）

儘管中壢車站站前及周邊一帶目前並沒有大型電影院，只有小型的MTV，但大部分的網友並不贊同「郵局換電影院」的計畫，在下方回應，「附近交通很亂，停車就會是一大問題吧！」、「覺得地點不適合開電影院，畢竟中壢郵局這塊地不大，週邊道路寬也才不過幾米，還是中壢站前的信大這一棟比較合適」、「真正要拆掉的應該是火車站吧！中壢火車站超舊的，可以趕快改建一下嗎？內壢火車站也順便」、「把一些文化歷史建築拆拆掉，建一些沒特色的高樓大廈，建這些又不比其他國家有特色」、「那郵局要搬到哪？還我郵局！」


▲ 據了解，中壢郵局改建後，1、2樓仍是郵局，3、4樓則是電影院。（圖／翻攝自Facebook／我是中壢人）

不過也有網友提到，其實大家不用太過擔心，因為中壢郵局並不會搬家，那裡還是郵局，屆時會像鄰近彰化火車站的光復郵局一樣，改建為地下3層、地上6層的商業大樓。新建物的地下3樓是停車場，1、2樓繼續維持作為郵局使用，3至4樓變成國賓影城，5到6樓則會變成美食廣場與健身房。

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關鍵字：中壢郵局,國賓影城 中壢火車站,王浩宇

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