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開會翹腳惹怒韓國瑜！環保副局長「降調」專委　王浩宇批：原因不單純

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▲高雄市環保局副局長。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市環保局副局長謝汀嵩開會時翹腳，引發韓國瑜勃然大怒遭到降調。（圖／記者洪靖宜攝）

地方中心／高雄報導

高雄市環保局副局長謝汀嵩在參加市政會議時，翹腳、東張西望儀態欠佳，讓市長韓國瑜勃然大怒，而29日高市府公佈最新一波人事名單，謝汀嵩的職位被降調為運動發展局的專門委員。儘管事後韓國瑜表示是「適才適所」，但仍引來桃園市議員王浩宇痛批「你自己的坐姿又有多好？」、「是空位置給自己人而已」。

韓國瑜日前在市政會議時認為謝汀嵩在東張西望，當場怒罵「什麼態度」並唸了一段時間；謝汀嵩解釋當時他坐在椅子上，回頭再找一名認識的副局長，他自認失禮也向市長致歉。僅管如此，高雄市府29日公布的九職等以上人員調動，謝汀嵩仍從環保局副局長，降調為運動發展局專門委員。

▲▼韓國瑜、王浩宇。（圖／記者洪正達攝、翻攝王浩宇臉書）

▲韓國瑜指降調事件「適才適所」，王浩宇臉書發文痛批「空位置給自己人而已」。（圖／記者洪正達攝、翻攝王浩宇臉書）

事後高雄市政府解釋，調動是因應市業務的推展需要，也有對相關人員的經歷專長進行考量，之後才做出調整，而韓國瑜也表示，「我們這個調職，適才適所」，人事調動都屬於正常調動，沒有什麼特殊的原因；謝汀嵩則表示，長官有長官的考量，而且自己職等沒變，只是做10職等工作，且多一番歷練也很好。

對此，桃園市議員王浩宇30日上午在臉書發文痛批，「你自己的坐姿又有多好？背後的原因才沒有那麼單純，只是找個藉口把不想要的人換掉，空出個位子給自己人而已」。

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關鍵字：王浩宇,韓國瑜,環保局副局長

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