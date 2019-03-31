新崛江商圈整排空！運將「哪裡發大財？」　韓粉力挺：才上任幾個月

▲新崛江週末下午依舊沒有人。（圖／翻攝自王浩宇臉書）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜在選前高喊「貨出去，人進來，高雄發大財」口號，承諾要重振高雄經濟，也曾在下班後突襲視察新崛江商圈，和部分店家交流、了解生意狀況，再擬定創新計劃。不過，就在昨日桃園市議員王浩宇在臉書PO文，「韓流熱潮過去，週末下午的新崛江商圈，整排店面又空了，旁邊的運將大哥抱怨：哪有發大財？」質疑到底改善在哪裡？

王浩宇在臉書指出，週末下午他到新崛江商圈逛街，看到整排店面都沒有開店，人潮也稀稀落落，和當初韓市長承諾的計劃有所落差。他還聽到旁邊的運將大哥在唉聲嘆氣「哪有發大財？」顯示韓市長的政策無法全面照顧到商圈攤販及底層社會。

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貼文一出引熱議，許多網友紛紛在底下留言，有人說「高雄現在只要掛上韓的地方，最後終將陣亡，韓粉就固定那些但是反韓的越來越多」、「選前講得很好聽啦，聽聽就好」、「他只剩下賣水果簽低價mou的作用而已」、「運將不是都挺韓嗎？」但還是有韓粉們力挺「市長才做幾個月，需要時間，桃園市長鄭文燦上任已4年多，中壢延伸捷運和鐵路地下化都尚未做好」。

有在地人分析新崛江商圈的真實概況，直言在民進黨時期，新崛江每到下午學生放學時間就很多人，到了晚上至少還有五成滿。不過在韓國瑜上任後，新崛江就只有放學那段時間有人而已，店家還沒9點就在收了，年輕人看到新崛江放著韓國瑜看板就不會去了，加上韓粉也不會逛，就更沒有人！

▼還沒晚上9點，店家幾乎關光光。（圖／翻攝自王浩宇臉書）