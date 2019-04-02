廁所放神奇小椅！他驚問「比較好拉屎嗎」　大票人狂點頭...專家揭密

▲原來超多人都必備小板凳。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

常聽人家在說，上大號時踩小板凳比較順暢。就有網友昨晚好奇一試，由於沒有明顯感受，於是他上網求問「到底有沒有差？」沒想到這一幕掀起熱烈討論，大票網友證實真的有用，紛紛笑讚「差很大」、「有椅子特別順暢」。

許多朋友常有便祕的困擾，只要馬桶一坐下去，彷彿被什麼魔咒給封印住，腿都痠麻了東西就是出不來，而這名男網友聽說「廁所放一張椅子比較好拉屎」，於是昨晚他真的搬了一張塑膠板凳，想說試試看，但似乎沒什麼差別。

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男網友在爆廢公社po文詢問大家看法，引來大票網友回應，「真的！！！便秘的時候搬椅子來通體舒暢」、「比較不會腿痲」、「偶老婆也有一張專屬的」、「一定要的好嗎」、「原來我不孤單」、「沒踩拉不出來」、「必備！沒椅子找不到施力點」。

▲大便時腳墊高順多啦XDDD。（圖／記者趙于婷攝）

事實上，之前就有物理治療師引述研究指出，直腸會因一旁的恥骨直腸肌，被拉出一個歪斜角度，使得便便容易卡在平坡位置，不易被排出，這也就是為什麼蹲著排便比坐著更順暢。

另外，物理治療師還提到，坐在馬桶上時，前方放置小板凳將雙腳墊高，使身體與髖關節角度小於35度，讓肛門直腸角度變大，是能幫助排便的，這個姿勢不僅和蹲式馬桶相似，也較能減少腳痠腳麻，及對膝蓋、髖關節負荷大的情況。





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