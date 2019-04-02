經典家電15年不壞！她哀怨曝「最大困擾」　網超有感：電線換了n條還能用

▲ 15歲大的大同電鍋都用不壞 。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「大同電鍋」幾乎是全台每個家庭必備的家電之一，就連許多移民或是出國留學的民眾，也都會扛一台到海外。有位網友日前就在網路上分享自家用了15年的大同電鍋，由於實在太耐用，想換新的卻還是捨不得丟，貼文一出也釣出許多更長壽的「電鍋奶奶」，網友們亦紛紛讚嘆以前的商品品質。

一位女網友日前在臉書「爆廢公社」中貼出自家綠色大同電鍋的照片，她表示這電鍋已經在她家生存了15年都還不壞，僅外表有些氧化，烹煮功能都還正常，讓她無法換台新的，詢問大家是否也有一樣的「困擾」。

請繼續往下閱讀...

這則貼文到目前為止已累積了6千多名網友按讚，大家也都相當有共鳴地表示，以前的商品超耐用，現在的根本無法比，「我家的至少40幾年」、「所以大同公司的財務狀況......」、「我家的30年，今年終於壞了」、「從國小就有了」、「以前刻苦，商品實在，現在為利，保固過壞，魔鬼藏在細節裡」、「以前的真的很耐用！但是現在的大同也慢慢步入過保就壞的境界了！」、「前幾天才去修我買了不到一年的大同電鍋」。

▲網友：不囉嗦直接上圖！（圖／翻攝自爆廢公社）

還有網友貼出家裡的「電鍋奶奶」，「民國53跟著老媽結婚來到我們家，還能使用」、「娘家之前換新的，舊的我接手繼續用，接手10年只有前年換過一條新的電線，一切都還正常使用中。算算這台大同電鍋已經20幾年了，想換新的但就覺得捨不得而且也沒壞」、「電線都不知道用壞幾條了，鍋子依然健在用不壞」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！