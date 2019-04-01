男伴HangTen三角褲破小洞「波浪鬆緊帶」！她問：為何不丟　過來人解答了

▲內褲旁邊還裂開成一絲一絲。（圖／翻攝爆廢公社臉書社團）

網搜小組／綜合報導

您也有這樣的內褲嗎？一名女網友分享另一半的破內褲，「男士們可否告訴我？究竟是什麼原因，可以讓一個男人內褲穿到這樣還不願意丟？」結果大家有不同答案，還有人說，曾聽過「穿破內褲會窮，所以只要內褲破洞一定要丟掉換新的。」

根據原PO近日貼在「爆廢公社」臉書社團的照片，只見男伴的Hang Ten藍色三角褲底部已經破一個小洞，甚至旁邊還裂開成一絲一絲，鬆緊帶看起來呈現「波浪狀」，代表已經鬆了。原PO表示，「其他還有數條類似狀況的，決定通通扔掉換新。」

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▼您多久才會換內褲呢？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

對此，許多網友說，「懶，就這樣」、「這樣比較透風」、「這是一種革命情感」、「念舊」、「穿在裡面看不到⋯再破一點才會換了」、「前女友送的吧」。有人表示，「就是等妳買啊，還不夠明顯呀」；原PO回「已經有一打新的在等」。原PO也回答網友的問題說，「穿這褲的不肯丟，要丟不告訴他會吵架，有新的也不肯丟，無法理解。」

還有人妻分享老公的情況，「我老公是四角褲破到鳥在外面飛，他也在穿。他在家穿的時候，兩個兒子還看得到他的鳥跟蛋，他還會移一下位置看不到鳥蛋就好。要幫他換新，他就不要。」也有人說，「我不會讓我家男人的內褲變成這樣，曾聽過一個說法，說穿破內褲會窮，所以只要內褲破洞一定要丟掉換新的。」