二寶媽神奇胎夢！體虛男孩不斷被退貨…她心軟收留出生後驚：長得一模一樣

▲原PO驚喜地說，老二和胎夢中的小孩男長得一模一樣。（圖／示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

桃園一名媽媽在臉書分享生第二胎前做過的一個「胎夢」，夢中出現一名老人、小女孩和一個體弱多病的小男孩，由於自己很想要生一個女兒，便堅持「就是她，我要這個妹妹」，但在得知男孩已經被許多人拒絕後，終於心軟接受男孩，並答應會好好照顧他，接著就醒來了。隨著第二胎的到來，媽媽說，男孩在一歲前接受手術，難捱的過程讓一家人受盡折磨，如今已經4歲了，而且是個樂觀貼心的孩子，重點「長得跟夢裡的男孩一模一樣」。

原PO在臉書社團「爆廢公社」說，在懷第二胎之前，一直努力調整飲食和生活作息，還試過各種偏方，「就為了可以懷上一個可愛的小女孩兒」，但神奇的事情在某個夜晚發生了。

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原PO說，一天晚上做了一個夢，夢中的她走進一個不大的房間，單人沙發上頭坐著一位留鬍子的老人，地毯上則有一個綁辮子的可愛女孩，「我心裡興奮地知道這一定是個胎夢，一定得把握這次胎夢的時間，所以立刻指著小女孩說，『就是她，我要這個妹妹！』」

原PO說，老人聽完不為所動，而是從沙發後頭拉出一個不開心的小男孩，「我立刻跟老人說，『我不要，我要剛剛那個小女生』」，雖然聽到對方說男孩不太健康，已經被很多媽媽「退貨」，仍然堅持不要眼前這個可愛但過於矮小沒有表情的小男生。

看著男孩露出「我早就知道妳也不要我」的表情，讓原PO想到「不知道他會失望多少次」、「如果他一直找不到媽媽呢」、「如果答應他的人沒有好好照顧他呢」，於是硬著頭皮答應，「就給我吧，我會好好照顧他」，並在夢醒前對男孩說，「過陣子見囉」。

▲原PO的孩子現在已經長成一個樂觀貼心的小男生。（圖／示意圖／pixabay）



第二胎如原PO夢中選擇的一樣，是個男生，儘管男孩出生後沒多久就必須接受一場大手術，全家因此受盡折磨，「每次換藥，孩子都會痛得哭到歇斯底里」，但原PO還是沒後悔當初的決定。她說，老二前陣子剛過完4歲生日，現在已經長成一個樂觀貼心的孩子，而且「長得跟夢中的男孩一模一樣」，讓她為當初的選擇感到高興，「雖然我還是想要一個女兒啊！」