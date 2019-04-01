　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

遭指助長吩坦尼氾濫　陸反批美國「濫用止痛藥」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼止痛劑,芬太尼,吩坦尼,Fentanyl。（圖／CFP）

▲止痛劑芬太尼（台稱：吩坦尼、Fentanyl）。（圖／CFP）

記者曾俊豪／北京報導

中國大陸今（1日）宣布將25種芬太尼（台稱：吩坦尼）類藥物列為管制藥品，事實上，美國總統川普一直將其境內芬太尼濫用問題指向中國大陸，甚至表示「若中方能對芬太尼類供銷商實行死刑，將有助於解決相關問題」。陸方官員今指出，「自身原因」是美國藥物濫用的主因，像是一直存在「濫用處方止痛藥」的傳統。

鳳凰衛視記者在發佈會上提問，「如今中國列管芬太尼類藥物是否有助於解決美方的關切？」，與會的國家禁毒委員會副主任、公安部反恐專員劉躍進回應，中國對芬太尼類藥品的管控非常嚴格，合法廠家生產的芬太尼類藥品從來沒有發生過流弊，也不可能流入美國。

他表示，中國執法部門曾經偵破過數起非法加工和向美國販賣芬太尼類物質的案件，都是境內外不法分子相互勾聯，以偽裝、夾藏等方式通過國際郵包輸往美國，但數量極為有限，不可能是美國的主要來源，「美方的指責缺乏證據、有違事實」。

▲▼由左到右是海洛因、芬太尼、卡芬太尼的致死劑量。（圖／翻攝自新浪）

▲左到右為海洛因、芬太尼、卡芬太尼致死劑量。（圖／翻攝自新浪）

劉躍進指出，中國政府歷來秉承厲行禁毒的原則，以負責任大國的態度，認真履行國際禁毒義務，積極參與全球毒品問題治理。制販和濫用芬太尼類物質是一個國際性問題，僅依靠一國之力難以解決，需要各國共同努力。

他認為，美國境內芬太尼類物質濫用問題其「自身原因」是主要因素。首先美國普遍存在「濫用處方止痛藥」的傳統，佔世界人口總數5%的美國人消費了全球80%的阿片類藥物。第二是利益驅動，大型藥企為維持可觀的經濟利益，資助專家有傾向性地研究得出阿片類藥物無害的結論，藥店大力兜售、醫師濫開處方，形成完整的利益鏈條。

再來則是美國政府監管不力、處方藥管制不力，濫用者跨州開藥和醫生重復開藥無從監管，醫療渠道流弊突出。最後是文化導向，政府對毒品危害宣傳不夠，一些人將吸毒與「自由」、「個性」或「解放」等標籤掛鈎，現半數以上的州又實行「大麻合法化」，種種因素綜合起來，造成美國發生大規模濫用芬太尼類物質問題。

劉躍進強調，美國如果想真正解決其芬太尼類物質問題，需加強其國內工作，弄清楚造成芬太尼類物質大規模濫用的原因、濫用群體、芬太尼類物質來源和走私販運渠道等情況；加強毒品預防教育，從減少需求入手，遏制芬太尼類物質濫用消費的擴散；在加大國內打擊毒品犯罪力度的同時，務實開展國際合作，加強情報交流、線索分享和聯合偵查，而不是一味指責他國。

▲▼芬太尼。（圖／CFP）

▲新毒品之王「Fentanyl」。（圖／CFP）

ET快訊
愚人節限定！LINE聊天室下起櫻花雨　再加碼特別版貼圖抽獎
孟耿如憔悴戴黑口罩現身　悲送最愛親弟最後一程
影片曝光！桃園超商ATM消失　遭2賊「鐵鍊強拖」搬走120萬
台鐵鶯歌＝桃園卡住了！東西線暫不通

關鍵字：芬太尼,吩坦尼,毒品,毒品之王,禁毒委,美國,川普,藥物濫用,公安部,北京,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

人民大學通州校區開建　預計2023年投入使用

遭指助長吩坦尼氾濫　陸反批美國「濫用止痛藥」

陸藥監局：止痛劑「吩坦尼類物質」5月起列入監管

免費看壞壞片！「成人版抖音」半年海賺9千萬　警傻眼：會員狂暴增

宣戰新毒品之王　陸列管25種「吩坦尼類」藥品

環球時報：海峽中線是「假議題」　因兩岸同屬一國

昆山漢鼎廢料鎂意外引爆釀7死　員工：原定1日安全演練

落實中美共識！陸國務院：美汽車、零件今起繼續暫停加徵關稅　

「中緬經濟走廊」項目之一　中企承建仰光外海引航站竣工

清楚預判大陸戰略作為　陳明通：破壞現狀是北京政府

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

人民大學通州校區開建　預計2023年投入使用

遭指助長吩坦尼氾濫　陸反批美國「濫用止痛藥」

陸藥監局：止痛劑「吩坦尼類物質」5月起列入監管

免費看壞壞片！「成人版抖音」半年海賺9千萬　警傻眼：會員狂暴增

宣戰新毒品之王　陸列管25種「吩坦尼類」藥品

環球時報：海峽中線是「假議題」　因兩岸同屬一國

昆山漢鼎廢料鎂意外引爆釀7死　員工：原定1日安全演練

落實中美共識！陸國務院：美汽車、零件今起繼續暫停加徵關稅　

「中緬經濟走廊」項目之一　中企承建仰光外海引航站竣工

清楚預判大陸戰略作為　陳明通：破壞現狀是北京政府

2托育員施暴男童還拉到廁所打　辯「棍子是自己按摩用」

挑戰「和不同對象連續約會30天」　她徹底醒悟：一個人更好

右手教功課左手摸私處...　安親班狼師猥褻小六女童30次

洋基慘輸上季墊底金鶯　法官說重話：大家要有危機感

三月買賣移轉　高雄市單月創新高

曾簽證被拒8次、身兼多職　華裔老闆榮登全美員工最愛CEO

9米高「花海愛之船」亮相！桃園海芋季4/4登場　賞花接駁懶人包

被抓包「眼睛變大一倍」具荷拉：動手術犯罪？　秒刪文

劉必榮／中東選舉竟是地緣政治的延伸？

RUN新聞放春假！野人KID帶網友出海釣魚去！

大陸熱門新聞

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘..

男童零食吃太多便祕脫肛

搭電扶梯！媽手滑…「男嬰」3F..

床的世界、和成研發長照產品登陸

便秘猛出力！12歲弟左眼「視力..

殲11越台海中線　胡錫進回應了

大叔爬樹「狂搖」自製櫻花雨　園..

殲11跨越台海中線　陸委會嚴厲..

他加入群組被騙30萬才知其他人..

3屁孩為吃13元炸薯條殺死老闆

龍捲風吹翻彈床　2童捲上天重摔

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火..

逛街肚痛！他路邊解放「原地慘摔..

正妹秒摔85公斤男：不打老公

更多熱門

相關新聞

陸藥監局：止痛劑「吩坦尼類物質」5月列管

大陸公安部、國家衛生健康委、國家藥監局聯合發布公告，5月1日起將芬太尼（Fentanyl，吩坦尼）類物質列入《非藥用類麻醉藥品和精神藥品管製品種增補目錄》。據了解，芬太尼是一種強效的、類鴉片止痛劑，起效迅速而作用時間極短，比嗎啡效力高50至100倍。

宣戰毒品之王 陸列管吩坦尼類藥品

女師苦求：我懷孕了　5嫌狠捅10刀

2男停路中叫不醒　警破窗搶救超傻眼

陸續停徵美汽車稅　積極釋善意

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

為AirPower才買　網嗆退AirPods

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

《玩很大》輸了走心：氣死！

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

帥醫「床上超母湯」！妻淚：為何娶我

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面