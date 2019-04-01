遭指助長吩坦尼氾濫　陸反批美國「濫用止痛藥」

▲止痛劑芬太尼（台稱：吩坦尼、Fentanyl）。（圖／CFP）

記者曾俊豪／北京報導

中國大陸今（1日）宣布將25種芬太尼（台稱：吩坦尼）類藥物列為管制藥品，事實上，美國總統川普一直將其境內芬太尼濫用問題指向中國大陸，甚至表示「若中方能對芬太尼類供銷商實行死刑，將有助於解決相關問題」。陸方官員今指出，「自身原因」是美國藥物濫用的主因，像是一直存在「濫用處方止痛藥」的傳統。

鳳凰衛視記者在發佈會上提問，「如今中國列管芬太尼類藥物是否有助於解決美方的關切？」，與會的國家禁毒委員會副主任、公安部反恐專員劉躍進回應，中國對芬太尼類藥品的管控非常嚴格，合法廠家生產的芬太尼類藥品從來沒有發生過流弊，也不可能流入美國。

他表示，中國執法部門曾經偵破過數起非法加工和向美國販賣芬太尼類物質的案件，都是境內外不法分子相互勾聯，以偽裝、夾藏等方式通過國際郵包輸往美國，但數量極為有限，不可能是美國的主要來源，「美方的指責缺乏證據、有違事實」。

▲左到右為海洛因、芬太尼、卡芬太尼致死劑量。（圖／翻攝自新浪）

劉躍進指出，中國政府歷來秉承厲行禁毒的原則，以負責任大國的態度，認真履行國際禁毒義務，積極參與全球毒品問題治理。制販和濫用芬太尼類物質是一個國際性問題，僅依靠一國之力難以解決，需要各國共同努力。

他認為，美國境內芬太尼類物質濫用問題其「自身原因」是主要因素。首先美國普遍存在「濫用處方止痛藥」的傳統，佔世界人口總數5%的美國人消費了全球80%的阿片類藥物。第二是利益驅動，大型藥企為維持可觀的經濟利益，資助專家有傾向性地研究得出阿片類藥物無害的結論，藥店大力兜售、醫師濫開處方，形成完整的利益鏈條。

再來則是美國政府監管不力、處方藥管制不力，濫用者跨州開藥和醫生重復開藥無從監管，醫療渠道流弊突出。最後是文化導向，政府對毒品危害宣傳不夠，一些人將吸毒與「自由」、「個性」或「解放」等標籤掛鈎，現半數以上的州又實行「大麻合法化」，種種因素綜合起來，造成美國發生大規模濫用芬太尼類物質問題。

劉躍進強調，美國如果想真正解決其芬太尼類物質問題，需加強其國內工作，弄清楚造成芬太尼類物質大規模濫用的原因、濫用群體、芬太尼類物質來源和走私販運渠道等情況；加強毒品預防教育，從減少需求入手，遏制芬太尼類物質濫用消費的擴散；在加大國內打擊毒品犯罪力度的同時，務實開展國際合作，加強情報交流、線索分享和聯合偵查，而不是一味指責他國。

▲新毒品之王「Fentanyl」。（圖／CFP）