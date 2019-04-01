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2個月賺57萬！　NASA釋懶人職缺　唯一條件「躺著不動」

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▲▼NASA釋出24個職缺招募志願者躺賺，只須整整在床上躺60天便可賺進57萬台幣。（圖／翻攝自 Germany Aerospace Centre）

▲NASA釋出24個職缺招募志願者躺賺。（圖／翻攝自 Germany Aerospace Centre）

實習記者陳妙津／綜合報導

美國太空總署（NASA）和歐洲太空總署（European Space Agency）近日為了解太空旅遊對人體可能造成的影響，招募24名男女志願者參與實驗，不僅有1.9萬美元（約57萬台幣）的高薪，而且是名符其實的「躺著賺」！

據澳洲新聞網報導，該項研究計畫將在今年9月至12月於德國科隆舉行，徵求男女各12名志願者參與，年齡須在24-55歲間、身高152到190公分，BMI則在19-30間，並要求沒有抽菸習慣，而且可以德語溝通。

▲▼NASA釋出24個職缺招募志願者躺賺，只須整整在床上躺60天便可賺進57萬台幣。（圖／翻攝自 Germany Aerospace Centre）

▲床頭會向後傾斜6度。（圖／翻攝自 Germany Aerospace Centre）

參與者將被分為2組，一組單純臥床，另一組則須在離心機製造出的環境中，除了事前5天適應期與實驗後14天復健期外，將有60天進行模擬失重實驗，並可以獲得1.9萬美元（約57萬台幣）。雖然過程中也能夠進行看電視、玩電腦等休閒娛樂，不過所有活動都不能離開床頭向後傾斜6度的床，包含吃飯、穿衣服，甚至是上廁所及沐浴等，以完整模擬太空人在艙內的情況。

▲▼NASA釋出24個職缺招募志願者躺賺，只須整整在床上躺60天便可賺進57萬台幣。（圖／翻攝自 Germany Aerospace Centre）

▲NASA招募24到55歲之間的人。（圖／翻攝自 Germany Aerospace Centre）

透過這項實驗，科學家將能研究在失重狀態下，究竟會對人體健康造成何種負面影響，協助開發降低負面影響的相關技術。研究人員則表示，「我們已經收到數千份申請函，大部分申請者來自英國和美國，甚至也有來自印度和哥倫比亞的申請。」

隨著太空任務頻繁，人類在太空中長期活動會有的各類問題也亟需解決，太空人在旅途中是否能保持健康對任務有重大影響。不過想要躺著賺也沒這麼容易，要成為24名志願者之一還需通過層層選拔過濾，除了基礎的填寫表格外，還要參與面試及接受心理評估。

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關鍵字：NASA,太空人,實驗,美國,失重,北美要聞

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