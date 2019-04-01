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陸外交部證實劉鶴已啟程赴美　展開中美第9輪貿易談判

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▲劉鶴,中美貿易,姆努欽,第八輪貿易談判,經貿磋商。（圖／路透社）

▲中美第8輪貿易談判3月29日落幕，劉鶴（右）與美國財長梅努欽（左）合照。（圖／翻攝自新華社）

大陸中心／綜合報導

中美第8輪高層貿易談判3月29日結束，新華社也在當晚發布簡短消息稱，「雙方討論了協議有關文本，並取得新的進展」。大陸外交部發言人耿爽今（1）日證實，國務院副總理劉鶴一行已啟程赴美，出席第9輪中美經貿高級別談判；不過耿爽在記者會上，並未多提有關第中美9輪經貿會談的可能的方向或細節。

大陸外交部今天舉行例行記者會，有媒體問及「發言人能否透露本周即將舉行的第9輪中美經貿高級別磋商的議題和議程安排？另外，談判進行到現在，中方對於磋商前景怎麼看？」

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

對此，大陸外交部發言人耿爽在會上表示，「關於第9輪中美經貿高級別磋商，中國商務部新聞發言人上周已經回答了有關提問，今天劉鶴副總理一行已經啟程前往美國。」

耿爽提到，「我這裡能說的是，我們希望中美雙方經貿團隊在已經取得的實質性進展基礎上，繼續共同努力、相向而行，落實好兩國元首達成的重要共識，爭取達成一個互利雙贏的協議。」

中美第8輪經貿談判3月29日在北京落幕，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）當天下午透過推特表示，「美國貿易代表團和我結束了建設性的貿易談判，期待中國副總理劉鶴下周在華盛頓繼續這些重要的討論。」新華社報導則說，雙方討論了協定有關文本，並取得新的進展，劉鶴將在下周應邀訪美繼續談。但對於雙方會談的方向，兩國媒體都沒有透露太多細節或是相關報導。

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關鍵字：中美貿易戰,美中貿易戰,經貿談判,劉鶴,梅努欽,Steven Mnuchin,第九輪,貿易談判,高級別磋商

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