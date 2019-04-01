落實中美共識！陸國務院：美汽車、零件今起繼續暫停加徵關稅　

▲大陸國務院副總理劉鶴，即將訪美展開新一輪談判。（圖／路透）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴預計4月3日前往美國，展開第九輪中美經貿談判，大陸財政部昨（31）日便發布公告，為了落實中美兩國元首阿根廷會晤共識，繼續為中美經貿磋商創造良好氛圍，根據中國《對外貿易法》、《進出口關稅條例》等法律法規，決定從2019年4月1日起，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。暫停加徵關稅措施截止時間另行通知。

去（2018）年12月14日，國務院關稅稅則委員會發佈公告，從2019年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月。今年3月美方宣布對2018年9月起加徵關稅的自華進口商品，再次推遲提高加徵關稅稅率，在另行通知之前加徵關稅稅率維持10%。

▼中美貿易談判朝樂觀方向發展。（圖／路透社）

國務院關稅稅則委員指出，會對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅，是中方對美方推遲提高稅率措施的積極回應，也是促進雙方經貿磋商採取的實際舉動。「我們希望，美方與中方一道共同努力，加緊磋商，朝著終止貿易摩擦的目標作出切實努力。」

第八輪中美經貿磋商3月28日至29日於北京舉行，磋商結束後，新華社曾發布新聞稿稱，「雙方討論了協定有關文本，並取得新的進展。」內容也同時預告，劉鶴將在本周應邀前往華盛頓舉行第九輪談判。據悉，中方4月1日起繼續暫停加徵關稅的美國汽車及零部件中，有144個稅目商品原本被加徵25%的關稅；另外有67個稅目商品則被加徵5%關稅。