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韓國瑜：任期4年是常識！　強力回應「2020選總統」議題

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▲民進黨送龍袍。（圖／記者吳奕靖攝）

▲民進黨在韓國瑜做施政報告時送他龍袍。（圖／記者吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前在臉書上表示，「4年讓大家看見我履行對高雄諾言」。今日在施政報告中，韓國瑜更是不斷遭到質詢是否對於選總統已經起心動念許久，但他在接受媒體聯訪時再度強調，「一任市長任期就是4年，這是常識問題」呼應日前在臉書中明志的內容。

1日上午的議會質詢，民進黨團來勢洶洶，質詢韓國瑜在香港私會中聯辦的內容，是否對於選總統已經起心動念許久，是否要中聯辦挺選總統，要韓國瑜「像個男子漢」表態。韓國瑜對此則維持一貫的回應「到現在為止2020大選都不在我的計劃之內」，因為自己受到高雄市民所託，高雄市民給他非常清楚的訊號，把高雄整個經濟衝起來。

▲▼韓國瑜,備詢,0401。（圖／地方中心攝）

▲韓國瑜議會中被質詢。（圖／記者吳奕靖攝）

在媒體聯訪時，韓國瑜被問到，在臉書中指出得，「就這4年的時間，我會讓大家看見我履行諾言的決心與毅力」。他強調，「一任市長任期就是4年，這是常識問題，希望未來4年高雄市的經濟能夠脫胎換骨，280萬的高雄市經濟巨人能夠站起來，所以我一定願意持續全心全意投入。」

韓國瑜表示2020年大選，藍軍除了既有表態的人選之外，說不定還有其他人會出來選，「現在我們大家都靜觀其變」，還形容談到郭台銘被傳出要選總統，就像是「突如其來的改變」，所以大家就靜觀其變，因為現在還沒有開始領表。

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關鍵字：常識,韓國瑜,高雄,中聯辦,選總統,2020

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