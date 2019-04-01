　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

男求復合遭拒！踹門而入又見女友新歡　持刀架脖：要讓你死！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 家暴,暴力,瘀青。（圖／CFP）

▲男子登門求復合不成，竟爆打女友新歡，還持刀恐嚇「要讓你死」。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／高雄報導

高雄一名宋姓男子不滿在舞廳上班的李姓女友要求分手，2018年4月跑到對方家中要求復合，李女母親見狀將他拒於門外，宋男竟突然情緒失控踹門而入，不料卻見到李女的新歡許姓男子，便痛打對方，還持刀架在李女脖子恫稱「要讓你死」，李母見狀將刀奪下並報警。警方趕到現場，要求宋男等4人自行到所說明，但沒想到宋男憤怒難耐，在半路又對許男動手，高雄地院依侵入住居、毀損、傷害、恐嚇等罪判刑1年，得易科罰金36萬元。

判決書指出，宋男2018年4月10日下午酒後搭乘陳姓友人的車前往李女住處談判，出面應門的李母對他表示，若有事請到李女工作的舞廳找她，拒絕開門讓他進入，不料此舉卻惹怒宋男，他當下將門踹開，李母、李女與宋男3人當場爆發激烈衝突。

原本待在李女房間內的許男見到宋男，便躲進浴室內。宋男進入後發現房內沒人，遂將浴室門踹開，一見到許男便開始毆打對方，還將他拖出浴室外繼續打，而李女則是趁隙躲回房內，並將門反鎖。不料宋男竟到廚房內持菜刀破壞李女房門，甚至將刀架在李女脖子上稱「要讓你死」。李母見狀趁隙將刀奪下，並報警處理，警方隨後趕到現場，當場查扣菜刀一把，並要求宋男等人前往派出所說明。

沒想到，宋男在前往派出所的半路上，又因難忍憤怒持甩棍毆打許男，導致對方頭皮、前額撕裂傷、右前臂擦挫傷、右側橈骨線性骨折等，警方隨後也到場將宋男壓制逮捕。

事後李母、李女及許男對宋男提告，檢方將宋男依非法侵入住居、毀損、傷害、恐嚇等罪嫌起訴，高雄地院則判宋男1年有期徒刑，得易科罰金36萬元。全案可上訴。

【更多新聞】

女和2男上床反咬性侵！對話內容露餡　求償「2千萬」空手而回

「就是要買！」女駕駛路口霸氣停車堵一排　網怒：千錯萬錯都是壽司錯！

ET快訊
左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車
不甩蔡英文抗議！共機才越台海中線　又派3軍機飛過宮古海峽
張菲媳婦破尺度大解放！外套一掀「上身只有Bra」全看光

關鍵字：高雄,復合,毆打,新歡

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

帝王條款失敗！趕上班闖紅燈挨撞噴飛　警：合法情況才成立！

自家土地鋪磁磚供人通行！暫時封閉竟被罵「自私」　網怒：給方便當隨便

網站辦會員簽百家樂遭起訴　法官認「不具公開性」判無罪

騎士摔3公尺邊坡狂喊：趕快救她　「隱形女友」卻在家裡被找到

女教練健身房「吞吐人夫小弟弟」無罪！正宮氣哭...檢：不算姦淫

蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重判20年

左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車底

男嬰趴睡致死！　內湖托嬰中心粗心保母遭移送

台中「ANL艾而歐語」突傳停業　受害議員成立受災群組求償

2018年網路犯罪結構年輕化　24歲到39歲佔5成3

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

快速切換5種手寫字體！　文青拉長筆畫、非慣用手像小孩

敬騰老師快看！！　Gail唱《讓我為你唱情歌》甜死惹

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

王嘉爾選人精準好驕傲　「希望蕭敬騰.陳粒知道我有眼光！」

李千那《心花開》、《不曾回來過》　邊唱邊丟海報全場超嗨！

女教練健身房「吞吐人夫小弟弟」無罪！正宮氣哭...檢：不算姦淫

蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重判20年

左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車底

男嬰趴睡致死！　內湖托嬰中心粗心保母遭移送

台中「ANL艾而歐語」突傳停業　受害議員成立受災群組求償

2018年網路犯罪結構年輕化　24歲到39歲佔5成3

館長告輸了！　前員工爆「離職不給薪水」最後免賠20萬

「托育員已起訴為何還不罰？」兒遭虐母痛心發文　社會局回應了

警攻堅救人質槍聲四起　民眾嚇傻…原來是防恐演練

花蓮飛行傘墜落台9路旁　目擊駕駛：哎喲！怎麼這樣

房間跟狗窩一樣！他「神頂嘴媽媽2句話」慘了　網笑翻：要結扎了

主持小天王偉綸野餐日挑大樑　粉絲狂讚「完勝口譯哥」

女教練健身房「吞吐人夫小弟弟」無罪！正宮氣哭...檢：不算姦淫

蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重判20年

不用到陽明山竹子湖　2019桃園彩色海芋季有白色海芋

《格雷》總裁「第3個女兒」出生　網：4個女人包圍的幸福男人！

左轉撞倒上班婦…繼續前行「緩速輾斃」！送貨員：回過神她就在車底

蕭敬騰把Tiffany手鍊當項鍊戴　示範男人夯珠寶

男嬰趴睡致死！　內湖托嬰中心粗心保母遭移送

四川森林大火「燒2天30人殉職」　風向改變引發爆燃直撲救火員

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

社會熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方..

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回..

KTV合唱完最後一首歌...3..

OL喝醉倒家門　房東弟撿屍裸體..

超商提款機不見了！2賊強拖搬走..

跟妻借錢養小三！蘆洲男遭劈腿怒..

清水惡火毀家！屋主姊夫：才剛計..

藍寶堅尼逆向對決油罐車　車主身..

北市明星高中師性侵學生　2人受..

驚悚畫面曝光　婦人遭休旅車輾撞..

檢舉家長會長兒子作弊　小六女被..

「看過叔叔的弟弟」被同學嘲笑說..

妻拒絕「小三日」反遭嗆聲：一人..

董娘抓姦櫃姐　夫：衛生紙沖掉沒..

更多熱門

相關新聞

三月買賣移轉　高雄市單月創新高

今年1月房市開紅盤，高雄延續熱度，買賣移轉動數不僅較1月增加8.2%、也較去年同期應加25.6%，相較於台北緊縮、桃園下滑、台中持平、台南小增等現象，高雄表現可謂鶴立雞群，更是繼2015年12月4969棟之後，三年來單月份買賣移轉棟數新高，主因為新市府以提振經濟為市政主軸，市場信心大增，成功吸引投資人目光。

韓國瑜感性喊話：高雄百年難得發展機會

屁股爆膿！他內褲塞衛生紙避交女友

高雄和春戲院將熄燈　董娘舉債回收影票

新崛江整排空！　運將：哪裡發大財？

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

他上吊死在桐花公園的樹上　警方查出鼻酸原因…

阿信報喜：今天說的都是真的！

他買機車被酸：25歲沒車沒面子　網神回獲讚

《玩很大》輸了走心：氣死！

小六女檢舉作弊被逼道歉　校方回應了

為AirPower才買　網嗆退AirPods

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

夜遊竹北戲院…一群學生全煞到

一週天氣出爐！清明連假這2天有雨

蘋果刺激換機　多款舊設備無法更新iOS13

綠島醫遭網路公審！仁醫施景中說話了

小S突登報道歉蔡依林：我做了對不起她的事

Apple越南生日趴　曬姊妹比基尼

理科太太要賣飲料？註冊12類商標

柯P愚人節發文　釣出學姊11字妙回

更多

最夯影音

更多

小S大女兒獲啦啦隊之星冠軍！　 Elly曝媽媽看她跳舞超激動ＸＤ

《安娜貝爾回家囉》首支官方預告

李佳薇一開口《煎熬》跪惹！　狂飆五首太過癮啦～～～

土耳其超強怪風神扯片曝光！　勇男壓不住陽傘竟一起飛上天

妻開刀「左腦損壞」什麼都忘了！ 夫開酒吧原因超催淚...輪椅上她笑了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面