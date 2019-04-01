男求復合遭拒！踹門而入又見女友新歡　持刀架脖：要讓你死！

▲男子登門求復合不成，竟爆打女友新歡，還持刀恐嚇「要讓你死」。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國CFP）

地方中心／高雄報導

高雄一名宋姓男子不滿在舞廳上班的李姓女友要求分手，2018年4月跑到對方家中要求復合，李女母親見狀將他拒於門外，宋男竟突然情緒失控踹門而入，不料卻見到李女的新歡許姓男子，便痛打對方，還持刀架在李女脖子恫稱「要讓你死」，李母見狀將刀奪下並報警。警方趕到現場，要求宋男等4人自行到所說明，但沒想到宋男憤怒難耐，在半路又對許男動手，高雄地院依侵入住居、毀損、傷害、恐嚇等罪判刑1年，得易科罰金36萬元。

判決書指出，宋男2018年4月10日下午酒後搭乘陳姓友人的車前往李女住處談判，出面應門的李母對他表示，若有事請到李女工作的舞廳找她，拒絕開門讓他進入，不料此舉卻惹怒宋男，他當下將門踹開，李母、李女與宋男3人當場爆發激烈衝突。

原本待在李女房間內的許男見到宋男，便躲進浴室內。宋男進入後發現房內沒人，遂將浴室門踹開，一見到許男便開始毆打對方，還將他拖出浴室外繼續打，而李女則是趁隙躲回房內，並將門反鎖。不料宋男竟到廚房內持菜刀破壞李女房門，甚至將刀架在李女脖子上稱「要讓你死」。李母見狀趁隙將刀奪下，並報警處理，警方隨後趕到現場，當場查扣菜刀一把，並要求宋男等人前往派出所說明。

沒想到，宋男在前往派出所的半路上，又因難忍憤怒持甩棍毆打許男，導致對方頭皮、前額撕裂傷、右前臂擦挫傷、右側橈骨線性骨折等，警方隨後也到場將宋男壓制逮捕。

事後李母、李女及許男對宋男提告，檢方將宋男依非法侵入住居、毀損、傷害、恐嚇等罪嫌起訴，高雄地院則判宋男1年有期徒刑，得易科罰金36萬元。全案可上訴。

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