《只是堵藍》質疑酬庸同學任高輪董座　韓國瑜：絕對沒問題

▲臉書社團《只是堵藍》質疑韓國瑜任黃文財為高輪董座酬庸 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖、洪正達／高雄報導

臉書社團《只是堵藍》發文質疑高雄市長韓國瑜人事任用酬庸，酬庸的對象就是高雄市輪船公司新任董座黃文財，社團貼文認為黃文財僅有曾經在媒體業工作過，並沒有相關交通背景，所以認為韓國瑜在就任高雄市長之前說用人標準為專業、熱忱跟清廉，現在似乎經不起考驗，不過韓國瑜回應：「沒有問題」。

《只是堵藍》發文認為黃文財從北農到競選幕僚，輔選韓國瑜競選市長有功，才能讓他現在從無官直升高雄市公營單位董事長，讓他現在能夠領到大約十五萬以上的薪水，並且他並沒有交通背景，只有媒體相關背景，甚至還有點出他是韓國瑜同學。

▲臉書社團《只是堵藍》質疑韓國瑜任黃文財為高輪董座酬庸 。（圖／翻攝臉書）

這個議題讓高雄市議員康裕成在議會質詢時，第一題就先率先提了出來，還強調是受人所託才問的，康裕成詢問韓國瑜說：「針對人事，之前說自己用人一定是清廉專業、有熱忱，現在北農的屬下來到高雄擔任輪船公司的董事長究竟跳了幾級」？

韓國瑜回應黃文財是高雄子弟，也曾經是北區五專狀元，有一定的學經歷，所以他認為能力、學經歷絕對沒有問題，至於專業還有總經理可以協助黃文財搭配，絕對沒有問題，而且完全符合人事任用的相關法規。