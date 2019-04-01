郭台銘角逐2020總統？　朱立倫：歡迎加入國民黨

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者季相儒攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海董事長郭台銘代表藍營角逐2020總統大選傳聞不斷，引發政界和商界熱議。前新北市長朱立倫1日受訪表示，若郭台銘願意加入國民黨，也願意投入總統初選，這是很棒的事情，他非常歡迎。

郭台銘日前在臉書成立官方粉絲團後，外界對「有意角逐2020年總統大選」的猜測從未斷過。郭台銘30日又在臉書發文，提到「選舉不能成為唯一的寄託」，再度引發高度聯想。

對此，朱立倫1日受訪表示，郭台銘目前還不是國民黨員，如果郭台銘願意加入國民黨，也願意投入總統初選，這是很棒的事情，他非常歡迎郭台銘加入國民黨。

對於與國民黨主席吳敦義的會面何時登場，朱立倫說，他尊重吳敦義的時間，只要吳敦義方便，他隨時都可以；至於見面要談些什麼，他說，「最重要是要清楚表達，如果要徵召高雄市長韓國瑜就大方徵召，我們全力支持，如果要初選就公平初選，我全力以赴」。

朱立倫表示，韓國瑜是國民黨最重要的資產，包括他在內，很多人對韓國瑜都有期待，若黨中央要徵召韓國瑜，他全力支持。

針對日前拋出「金門會談」遭網友打臉，朱立倫指出，不管是金門會談、和平宣言到金門、廈門的和平生活圈，相信絕大多數民眾都會支持和平，而他的目標就是兩岸一定要和平。台灣人民要和平、不要戰爭，但民進黨每天都「裝孝維」，把台灣導入戰爭，獲得政治利益，這是最讓他看不起的。