「禽獸說」針對韓國瑜？　陳明通澄清：是就兩種生活價值進行論述

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜3月底前往大陸，簽下52億的農產訂單、MOU，直言要讓高雄發大財。陸委會主委陳明通今（1）日接受廣播訪問時表示，「如果我們人只為了生活、吃得飽就好，跟豬狗禽獸有什麼差別？」此話一出，在政壇掀起波瀾。陸委會晚間澄清表示，陳明通並非針對高雄市長韓國瑜，而是就物質生活與精神生活兩種生活價值所進行的論述。

▲高雄市長韓國瑜近日結束「拚經濟之旅」。（圖／記者林敬旻攝）

大陸委員會今天晚間表示，陳主委接受寶島聯播網「新聞放輕鬆」節目專訪時，提醒國人在面對中共「惠台」措施攻勢，應堅定自由民主之核心價值，避免落入中共之統戰陷阱，主委於現場指出「到底是要『拜佛祖還是顧腹肚』，有人稱『顧腹肚』就可以，但其實兩者可以兼顧，拜佛祖可以賺大錢顧飯碗」。

陸委會強調，主委於專訪中提到「拜佛祖是我們的精神信仰、精神生活，如果人類只顧物質生活，每日吃得飽，那與豬狗禽獸有什麼差別！人類有精神生活所以會選擇去信仰佛祖，而自由民主也是我們的精神生活與信仰」。

聲明中提到，陳明通的這番談話，主要是在回應主持人詢問陳對此次兩岸條例修正草案的歷史使命，及台灣民主自由體制與中共獨裁體制的競爭時，提醒國人不只要拼經濟、顧腹肚，更要捍衛台灣的民主自由，並無如部分媒體所稱「諷刺」高雄市長韓國瑜日前訪問港澳陸行程。

▲陸委會主委陳明通。（圖／記者魏有德攝）

陸委會指出，根據聯合國今（2019）年3月公布的「全球幸福指數報告」，在此項綜合指標中根據「人均收入、人均預期壽命、社會支持度、自由度、寬容度、政府與企業腐敗程度、樂觀指數、悲傷指數」等8項評比，台灣排名第 25 名，相較中國大陸第93名，我國位居東亞第一幸福，精神生活與信仰價值的珍貴與重要性，不言可喻。

陸委會強調，在面臨專制集權體制的中共，持續不斷以各種方式侵擾我方、干預我國際空間，並且不放棄武力犯台的諸多作為，身處自由民主的社會與東亞第一幸福國家的國人，更應一致面對與認清當前台海情勢嚴峻，抱持高度憂患意識；千萬不可因為中共對部分國人施以經濟一時的小恩小惠，而忘卻主權永久的大是大非，並對中共抱有不實的期待與幻想。