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僅王金平反對徵召韓國瑜　羅智強：全國民黨被1人牽制？

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▲▼王金平出席台灣僑商聯合會2019春酒晚宴。（圖／記者李毓康攝）

▲王金平。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

國民黨內日前傳出擬以「徵召」、「特邀」方式，讓高雄市長韓國瑜參選2020，引發已表態參選的前立法院長王金平不滿。對此，台北市議員羅智強1日狠批，目前只有王金平一人反對徵召韓國瑜，「難道全黨要被王金平一人牽制？」，認為國民黨應大大方方徵召韓國瑜。

針對國民黨擬以「徵召式初選」納入韓國瑜，王金平日前表示，「長者不仁，幼者就可以不義」，這種初選徵召方式會有很大後遺症，並說「他尊重但不接受」，認為黨若要徵召他人參選，就必須「證明被徵召的人絕對當選」。

對此，羅智強於臉書表示，「目前全黨只有王金平一人反對徵召韓國瑜，難道全黨就要被王金平一人牽制？」，連朱立倫都大方説，只要徵召韓國瑜，他就全力支持，「國民黨到底還在猶豫什麼？」，一會兒徵召初選、一會兒特邀初選，一變再變的説法，不只傷害國民黨，「也在傷害韓國瑜」，把局面弄得如此複雜，結果逼得韓國瑜説「堅持不考慮2020」。

羅智強說，他一再警告若初選拖磨，必然導致國民黨好不容易積累的氣勢崩解，九合一的勝選氣勢，已快煙消雲散，若民進黨以「蔡賴配」來個大圓滿收場，屆時民進黨氣勢大振，國民黨則繼續內耗，連個初選辦法都喬不定，「請問這仗還要打嗎？」

羅智強呼籲，「國民黨不要讓韓國瑜為難，要徵召韓國瑜，就大方徵召吧！」，希望國民黨黨內初選別再拖磨，亡羊補牢，時猶未晚。

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關鍵字：王金平,韓國瑜,2020總統大選,2020,羅智強

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