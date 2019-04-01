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大人小孩都愛這一味　竹市241藝術空間《兒時味》特展登場

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▲新竹市長林智堅在策展人張馨之解說下走訪整座展區。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅在策展人張馨之解說下走訪整座展區。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

整個四月，新竹市將會是充滿兒童笑聲的一座歡樂城市，241藝術空間推出由10位藝術家用充滿特色、不同教育角度與材料創作的作品，呈現童年時光的「兒時味」特展，今(1)日舉行記者會，新竹市長林智堅表示，「兒童藝術節｣已成為新竹市重要城市品牌，除了風的運動場全新九大遊具，要讓孩子透過身體來體驗趣味遊具外，在241藝術空間、新竹市美術館及鐵道藝術村等空間，更有市府精彩籌畫的展覽，要讓全國父母與孩子一同感受新竹市兒童藝術節充滿深度、知性與美好的藝文饗宴。

新竹241藝術空間今年第二檔展覽《兒時味-Kid Flavors》邀請十位女性藝術家，以當代藝術及數位技術，創造輕鬆、夢幻、歡樂、專注與創意的氛圍，同時透過兒童友好型（children friendly）展呈形式，讓孩子藉著多感官創造學習體驗及沉浸式的互動中，與藝術親密接觸，既能學習到藝術家運用的素材、美感，以及更深入對社會的反思，也能啟發孩子的心靈與視野，重新認識我們生活的世界。展期自108年4月2日至6月30日止。

林智堅分享，他上周末剛從荷蘭結束參訪之旅，共參觀了知名的阿姆斯特丹市立博物館和公共圖書館、NEMO科學博物館、梵谷博物館、荷蘭國家博物館等，他說，荷蘭是個熱情、充滿創造力與競爭力的國家，在博物館中時常看見父母帶著孩子一同欣賞接觸藝術，荷蘭的孩子從小就接受美感的教育，城市也像一幅畫，街道處處像藝術品，令人心曠神怡。

他認為，如何讓家長帶著孩子一同進入公共的藝術空間，接受美感教育非常重要，讓孩子透過視覺去感受，自然而然就會對「美感」產生看法，因此新竹市過去四年結合許多年輕藝術家，展出許多精彩的藝術創作，他希望為新竹市打造一個豐富的藝文環境，讓這座城市的孩子從小培養美學，在充滿笑容的愉悅環境中成長。

林智堅提醒，新竹市四月充滿兒童節的歡樂氣氛，本周即將到來的連假，千萬不能錯過在新竹文創館登場的風的運動場，今年以「勇敢、冒險、征服天空」為主題設計九大遊具，還有加碼星光場藝文表演與新竹味市集，4月4號到7號，歡迎大家來體驗；另外，241藝術空間、新竹市美術館及鐵道藝術村連假期間也有精心籌畫的展覽，誠摯邀請全國朋友，來新竹市度過獨一無二、最精采的兒童節。

林智堅在策展人張馨之解說下走訪整座展區，與現場的孩子們開心互動，一同拿起畫筆塗鴉畫畫、透過手電筒看光看照片等，最後親自在大象造型紙卡上寫下「勇於挑戰、平安長大」祝福全市的小朋友。

新竹市文化局長黃竫蕙表示近年來市府致力翻轉展覽空間，新竹市美術館與鐵道藝術村同步轉型，同時將社福大樓6樓閒置樓層，打造成「新竹241藝術空間｣，成為大新竹區重要新媒體藝術展演空間與親子遊藝樂園，並進一步將美感教育融入展場，深化美感教育，提供親子美感共學平台，為美育扎根。

策展人沃沃美學藝術總監張馨之指出，「教育轉向」（Educational Turn）逐漸成為藝術策展領域中的顯學，當代藝術如何轉譯給幼齡孩童？《兒時味》試圖跳脫藝術方法論，除了從藝術與文化角度思維，另透過「教育觀點」去梳理展覽能帶給觀眾的學習價值所在，因此，以回到藝術家創作「原初」為脈絡、「兒時」為起點，試圖以「味道」作為藝術家與幼齡觀眾間的共感。

《兒時味》展區首尾兩端呼應241藝術空間獨有的科技藝術與美感教育基地的空間屬性，首區是「奇想動物園｣互動展區，親子都可塗鴉創作，透過數位科技，這些畫作瞬間轉變為鮮活立體成像，悠遊在繽紛的投影動畫場景中，充滿趣味。

藝術家展區依續各有特色，劉文瑄以紙雕和繪畫融合產生特殊的視覺序列孩子們可以藉80個形似羽毛的紙雕分辨色彩與色光；蔡潔莘將展區打造成幽暗的空間，邀請孩子尋找熠熠發光的奇幻生物；喜歡絢麗色彩的羅亞嵐邀請觀眾選擇自己喜歡的顏色標籤貼在牆面，匯聚成色牆，展末可了解民眾偏好什麼顏色?想用鋼刷在牆面上刷出有如水墨工筆線條的畫作？在蔡佩如的展間，親子都能得到滿足。

展場最末站，策展團隊帶來大湖鄉75名孩子以「自由畫」方式，在約375公尺捲軸上的集體創作，他們恣意描繪、塗抹、揮灑，甚至身體拓印、翻滾，充滿趣味；來自大湖國中20多位學生，以「家鄉味」為題，從校園撿拾各種自然材質，擬真一道拿手好菜，如家庭飲食文化微型縮影，自成一格。這兩件作品是沃沃美學執行了兩年偏鄉學校美學啟蒙計畫的成果。

文化局指出，《兒時味》展期逢兒童節、清明等連續假日，241藝術空間春假連續假期仍開放參觀，歡迎全國民眾來新竹，過一個不一樣的兒童節！相關展覽內容及活動可上「241藝術空間」粉絲專頁(https://www.facebook.com/hsinchu241/) 查詢或洽專線03-5337945，或撥1999為民服務專線。

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關鍵字：241藝術空間, 新竹市文化局, 兒時味

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