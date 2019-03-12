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新竹囝仔闖天下　國際藝術家彭雄渾返鄉個展

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▲新竹市長林智堅說，絢麗、大膽用色的創作方式，勾起他許多青春回憶。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅說，絢麗、大膽用色的創作方式，勾起他許多青春回憶。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

出生於新竹的國際藝術家彭雄渾，於國外闖蕩多年，返鄉開設個人藝術展「燦爛人生•重返風城Life in Color」，展出近20件繪畫創作，呈現這位白手起家的新竹囝仔對生命的熱情、創意，展覽期間更開設公益兒童創作工作坊，讓大人小孩都能在參與中認識藝術、發揮創意；展覽即日起至3月17日止，於新竹市文化局演藝廳一樓舉行，新竹市長林智堅說，絢麗、大膽用色的創作方式，勾起他許多青春回憶，誠摯邀請市民來看展，感受在地藝術家彭雄渾一生的奇幻旅程。

彭雄渾是道地的新竹囝仔，年輕時離鄉背井北上工作，不到30歲就自行創業，獨自帶著一卡皮箱遠赴歐洲做生意，成為臺灣80年代箱包貿易的首批先鋒，對色彩與美感極為敏銳的他，更曾擔任國際品牌班尼頓獨家授權的首席設計師長達6年，可說是臺灣最早期的品牌聯名設計師。燦爛一生後，理應安享退休生活的彭雄渾，仍投入抽象繪畫創作，並參與藝術公益，希望鼓舞公眾在生活中接觸藝術。

林智堅表示，非常歡迎彭雄渾老師首度回到家鄉展出，彭雄渾在新竹長大，年輕旅外打拼，奮鬥努力，是時尚設計家，也是藝術家，更是成功的企業家，可稱當時的「斜槓青年」，希望藉這次畫展，向新竹市分享在地藝術家精彩的故事與創作。

他指出，在新竹市這樣的年輕古城，非常需要這麼精彩的藝術展演，新竹市府近年也致力於此，請來許多藝術家在此展出、表演，讓市民享受藝術，誠摯邀請所有市民到演藝廳，欣賞、體驗彭雄渾的創作，感受老師一生的奇幻旅程。

彭雄渾於今年也特別以新竹市重要的兩個建築：新竹火車站、東門城為主題創作，展覽後也預計將兩幅畫作贈予新竹市政府。林智堅市長對其中新竹火車站一作特別有感，他表示，新竹火車站是1913年的建築，不僅承載了新竹人重要的回憶，更是「許多愛情故事發生的地方」，彭老師絢麗、大膽用色的創作方式，勾起他許多青春回憶，感謝彭老師贈予兩幅畫作，展出結束後，市府團隊會找洽當的地點妥善展出、保存。

彭雄渾感謝新竹市府全力支持這個展覽，他表示，離開家鄉多年，周遊世界一周終於回到故鄉辦展，過去他從商多年，設計箱包，退休後重拾畫筆，想把台灣人生活的熱情呈現給全世界；投入藝術公益，起因於孫女畫畫的過程，讓他憶起童年時期與父親學畫時，無拘無束、不受限的創作方式，這次展覽他滿懷感念，透過天下雜誌教育基金會舉辦公益兒童創作工作坊，希望讓新竹市的孩子了解生活是自由、充滿色彩的，也希望孩子感受藝術生活化，生活藝術化，「藝術就在身邊，隨手可得。」

彭雄渾結識60多年的友人黃芳祐先生表示，彭老師設計的旅行箱遍佈世界，其一生經歷豐富，有如《少年Pi的奇幻漂流》般精彩；彭雄渾策展團隊表示，這位身份轉化自如的斜槓高年級生，在他內心深處，還是那個在青草湖邊的稻浪田野，大聲練習英文的新竹囝仔，旅居海外多年，仍感念新竹這塊土地，風城滋養他的創作能量，為其日後勇闖世界打下基礎，抱著對故鄉的無限感謝，彭老師盼藉由首次返鄉個展，將對生命和藝術的熱情傳遞給下一代。

文化局長黃竫蕙指出，藝術家彭雄渾曾於上海、新加坡、義大利展出，也曾與Mini Cooper、Epson、迪士尼公司等各大領域知名廠牌聯名、授權或合作，這次回到故鄉並與文化局合作，不僅展出其壓克力繪畫創作，還有許多生活照片、設計代表作等；另彭雄渾藝術家長期投入公益活動，因此這次也特別邀集天下雜誌教育基金會、大綠地藝術教室、用心快樂社會企業投入，在展覽期間為新竹市的孩子舉辦創作工作坊，體驗繪畫的趣味，邀請大小朋友一同參與。

文化局表示，展覽期間，藝術家將與新竹偏鄉學校合作舉辦工作坊，將於3月17日下午2點到4點在文化局演藝廳一樓與戶外空間，開放國小中低年級的親子參加「孩想藝起玩」公眾專場兒童創作工作坊。展覽期間參展的民眾，與畫作合影並公開上傳《Life in Color燦爛人生》臉書粉絲團，將可參加彭雄渾親筆簽名自傳限量抽獎活動，詳情請上《Life in Color燦爛人生》臉書粉絲團公告，或洽詢專線03-5332841或撥打1999為民服務專線。

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關鍵字：鵬雄渾, 新竹市文化局

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