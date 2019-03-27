2019新竹味市集吹親子風　 40攤在地美食出動

▲2019新竹味市集選在兒童節連假舉辦，改吹親子風。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

「2019新竹味市集」來了，今年的新竹味市集選在兒童節連假舉辦，改吹親子風，除了以新竹在地美食組成40個攤位，舉辦美食文創市集，今天更結合親子趣味活動、藝文表演等活動，並選在兒藝節場地新竹文創館旁舉行，要讓大小朋友吃得飽玩得開心，新竹市長林智堅表示，新竹味市集自2016年開始辦理後累積豐碩的成果，攤友帶來的時令特產往往供不應求、銷售一空，展現新竹高度消費能力，相信這次在兒藝節9大原創遊具的加持下，營業額定能再創高峰。

2019新竹味市集將於4/4至4/7日，每日上午10時至下午6時於新竹文創館(新竹市公道五路三段8號)旁，與兒童藝術節一同登場，因此市集主打親子路線，除了琳瑯滿目的攤位外，也安排不少親子趣味活動，現場更設有一面塗鴉區，將印有這次新竹味市集的視覺及趣味食材的圖像開放給家長及小朋友，讓孩子在家長的陪同下，利用彩繪筆盡情開心的塗鴉，化身小小畫家。

林智堅表示，過去新竹味市集相當受民眾歡迎，充分展現新竹市的高消費力，今年新竹味市集以在地為主，將新竹的特色美食與文創業者聚集於新竹文創館旁，並以兒童為主體進行規劃，讓全國親子於連假期間，在這座兒童城市享受快樂又親密的互動時光，不僅讓民眾品嚐到新竹市的美好味道，還可以推升兒藝節的整體觀光效益。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，四天活動中每日將安排40攤攤位，除了老字號的「新福源花生醬二代店」、「豐谷油飯」及「814大同冰店」;還有許多新興的後起之秀，包含以創意手作薏仁甜品聞名的「透光棉花」、新鮮美味的「樂芙雞蛋糕」、用新竹在地竹江蜂蜜調配飲料的「御守茶手搖茶飲」。

文創攤位的部份，包含超夯景點「飛行樹屋咖啡」帶來藝術商品、「菲力創藝汽球」製作藝術汽球、「Miss Change 變花小姐」呈現花藝之美。除此之外，更有國際知名的日本超人氣起司塔「PABLO」參與，歡迎各位大小朋友來吃美食、找好物。

黃竫蕙表示，除了攤位之外，本次味市集也帶來精彩的活動，包含每日中午12時及下午1時各安排街頭互動表演，由世界級表演團體「歡樂聯盟」為觀眾帶來小丑雜耍、現代馬戲等互動節目，每日下午1時30分有多肉植物及搖鈴等DIY手作教學活動、下午3時30分邀請南西肯恩、梅斯樂團、盧苑呈及陳忻玥帶來精彩音樂表演。

另外今年更推出一系列精彩的親子活動，包含「親子端端樂」、「趣味冒險箱」、「一起過小河」及「買菜小達人」等趣味競賽，獲勝者皆能得到新竹味市集限定的精美文具組禮盒；「新竹味。市集」粉絲專頁將陸續舉辦贈獎活動，歡迎民眾踴躍參與，活動詳情請上新竹市文化局網站及「新竹味。市集」臉書查詢，或撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。