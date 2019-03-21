鐵道藝術村裝置藝術　「鹿鹿」呈現新竹人情味

▲新竹市鐵道藝術村展出「悠遊貢丸米粉湯 鹿鹿走走看新竹」展覽。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市鐵道藝術村即日起至4月30日止，展出「悠遊貢丸米粉湯 鹿鹿走走看新竹」展覽，展出藝術家楊瀚橋及他的大型裝置作品「鹿鹿」近期走訪新竹的旅程紀錄，將新竹溫暖的人情、豐富的地理風貌，濃縮成一碗貢丸米粉湯食譜獻給觀眾，讓每一個來訪的人都能找到美味秘訣，和鹿鹿一起愛上新竹！

藝術家楊瀚橋出生於新竹，因去年的駐村計畫，而帶著3.5公尺高的作品「鹿鹿」回到新竹，與市民進行藝術互動活動。今年初，他與鹿鹿啟動城市踏訪計畫，在12位帶鹿（帶路）人的陪伴下，悠遊新竹市各個特色街區；從新竹市鐵道藝術村出發，到下竹樹屋、南大陸警察宿舍，繞過新竹市火車站，走進舊城區東門城、北門國小內的同心堂與百齡樓。鹿鹿穿梭在花園街的巷弄和北門大街上，也走進新竹市果菜市場；接著轉北迎向南寮海岸線，向南踏進香山區的南隘國小，最後回到市中心十八尖山，進行了為期一個月的新竹之旅。

新竹市長林智堅表示，藝術家楊瀚橋與鹿鹿這場壯遊，不僅走入新竹大街小巷，穿越熱鬧人群及漫遊郊區小路，也遇見各種形形色色的人們，聽人們講述各種懷舊、新奇的故事；綜合這些故事與記憶作為調味，相信這碗用心「熬煮」出來的貢丸米粉湯，紮實呈現出在地人文豐厚滋味。



新竹市政府文化局長黃竫蕙表示，「悠遊貢丸米粉湯 鹿鹿走走看新竹」展覽採用食譜方式呈現藝術家的這場旅程，從主料、佐料、湯底、調味到大廚秘方等詳細介紹新竹地理人文風情，結合旅程中紀錄的真實影像、插畫繪製及口述文字，透過鹿鹿的童趣視角，要與大家一起閱讀、品嚐這碗道地人文美味。

開幕式今(21)日上午於鐵道藝術村舉行，營運團隊智邦藝術基金會也特別邀請《街屋台灣》一書作者－城市速寫畫家鄭開翔，於藝術村小賣店展出「街屋台灣－新竹篇」系列作品，12幅水彩速寫畫作，用溫暖筆調帶領民眾重新凝視舊城區東門市場、中正路街屋與傳統老店，並首度展出這次陪同鹿鹿踏訪的南寮街區、製冰廠、康樂社區老屋等速寫畫作，呈現老房舊城的強韌生命力！

展覽期間，新竹市鐵道藝術村同步推出「鹿鹿工作坊」、「帶著畫筆乘涼去－街頭寫生課程」、「我的手工書」等相關活動；歡迎民眾前往新竹市鐵道藝術村，翻閱逗趣食譜，烹煮屬於自己的新竹味！活動內容與報名詳情請上新竹市鐵道藝術村臉書粉絲團查詢，洽詢專線03-5332841或撥打1999為民服務專線。