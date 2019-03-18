張正傑親子音樂會　牛肉麵PK義大利麵

▲廣受親子喜愛的張正傑親子音樂會又來了。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

廣受親子喜愛的張正傑親子音樂會又來了！繼去年「摃丸PK義大利PIZZA」受到大小朋友的熱烈迴響與好評，今年再度將美食與音樂結合，將西方的義大利麵與東方的牛肉麵兩道料理搬上舞臺，透過義大利歌劇與台灣經典民謠，以推廣古典樂，5月4日(六)晚間7時30分在新竹市文化局演藝廳演出，歡迎親子踴躍欣賞，購票請洽兩廳院售票系統。

大提琴音樂家張正傑推廣古典音樂不遺餘力，為了讓民眾更加瞭解古典音樂的內涵，以豐沛的創意結合幽默趣味的解說，讓古典樂變得更生動有趣。張正傑表示，「牛肉麵PK義大利麵」主題靈感來自日本美食節目「料理東西軍」，因為美食是台灣人最感興趣的話題，將美食與音樂結合，還邀請親子天王趙自強一起來PK，藉由麵的歷史由來，及做法、種類等做比較，讓觀眾在趣味中體驗東西方風格的音樂所呈現出來的差異，並藉此了解美食，也感受音樂之美。

全場演出，西方音樂以義大利麵為代表，由音樂「玩」童張正傑領軍，東方音樂則是以牛肉麵為代表，並由小朋友最熟悉的主持人趙自強代言，還邀請了永遠的卡門次女高音翁若珮、聲樂新秀男高音劉成華、國內知名小提琴家暨指揮家林天吉、美女小提琴家梁茜雯、新生代音樂家中提琴徐曉虹一起用音樂詮釋兩種美食，透過義大利的歌劇與台灣的經典民謠，演出東西方不同風格音樂。

音樂會終場將舉辦觀眾投票，究竟是鹹甜滋味中帶點香辣的牛肉麵讓人垂涎三尺？還是紅通通的番茄肉醬義大利麵使人食指大動？5月4日晚間7時30分在新竹文化局演藝廳見分曉。演出記者會今(18)日上午在演藝廳舉行，由張正傑老師、趙自強團長聯手主持，昌禾教育基金會執行長李妍慧及華南銀行經理姚淑貞等人親臨現場支持。詳情請至弦外之音團-大提琴家張正傑 FACEBOOK 粉絲團https://www.facebook.com/proartcello查詢，或電洽 02-27812306/0905-017862 張小姐，購票請洽兩廳院售票系統。