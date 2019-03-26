新竹市美術館機器人展　聲光科技酷炫十足

▲12組機器人和逾百隻大小機器人及模型，各有不同造型、特質與功能。（圖／新竹市政府提供）

凱擘振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市是幸福兒童城市，為了讓大小朋友歡度一個難忘的兒童節，新竹市美術館即日起至6月16日，邀請知名藝術家Akibo（李明道）策畫展出《Welcome Robots─Akibo 機器人家族》，12組機器人和逾百隻大小機器人及模型，各有不同造型、特質與功能，相當酷炫，歡迎全國民眾一起來感受聲光與科技智能相互融通的藝術氛圍。

開幕式上午於美術館舉行，新竹市副市長沈慧虹致詞時表示，新竹市不只是科技城，更是兒童城市，新竹市長林智堅上任以來，積極營造新竹市為最適合孩童成長的環境。在這4月專屬兒童的節日裡，市府除了文創館辦理「兒童藝術節-風的運動場」動態活動外，美術館、241藝術空間、取水口展示館等，亦同時推出親子家庭藝術教育展，寓教於樂，讓孩子動靜皆宜，一起度過一個歡樂、難忘的兒童節。

新竹市文化局長黃竫蕙表示，Akibo以機器人為創作夢想和表現溫暖的愛，為配合展覽主題，讓更多小朋友參與，二月底美術館發起機器人創意設計大賽徵件，總計有239件作品投件，以兩階段評選方式產出得獎名單，第一階段先徵選出30位入圍，再從中選出10位得獎名單，入圍及得獎作品，與Akibo的作品同步陳列展出。

Akibo（李明道）為台灣流行音樂創作設計教父，跨足數位藝術創作、商業品牌、表演藝術、公共藝術等各個領域，並擔任2016臺北白晝之夜藝術總監、2019台北燈節策展人等多項公共藝術策展與規劃。

Akibo表示，20年前，因思念遠在溫哥華的兩個兒子，創作了一個連載故事的互動網站 akiakis.com，講述三個機器人Fu、Tano、Bubble一起搭船去潛水，發揮勇氣、冒險、友情與愛的故事，開始了他第一組機器人的創作。隨著孩子成長，他的機器人開始走到學校、警察局、火車站、科學園區、美術館及展覽會等…開枝散葉成了機器人家族。

這次美術館展出內容，分別以文件記錄、機器人家族、聲光科技等三種形態，帶領觀眾走進機器人家族的宇宙。文字以記述機器人在創作過程中的影像紀錄、模型等，觀眾可以從中閱讀機器人的誕生與成長；機器人家族則是展出12組機器人和逾百隻大小機器人及模型，像是聚在一起的同樂會，各有各的特質，名眾可以與之互動共譜友誼；2樓大型舞台區，機器人還會定時演出，展現日新月異的聲光與科技智能效果。

《Welcome Robots─Akibo 機器人家族》即日起至6月16日(日)於新竹市美術館展出，兒童節連續假期不休館，歡迎親子一起來新竹過一個不一樣的兒童節，詳情請上新竹市美術館粉絲專頁https://goo.gl/ZdtXtm查詢，洽詢專線03-5332841或撥打1999為民服務專線。