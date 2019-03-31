台東清明返鄉專車732席秒殺！再訂要等4月2日　同樣網路訂票

▲台東縣清明節返鄉專車座位開放訂票後，732席列車座位大約在40秒後全部被預訂一空。（圖／記者王兆麟攝）

記者王兆麟／台東報導

台東縣清明節返鄉專車在30日晚間7點開放後，列車座位大約在40秒後即訂票完畢，並從3月31日起開始取票。已完成訂票的縣民務必在3月31日或4月1日兩天至台東縣政府或台北車站服務台完成取票及付款。逾期未完成取票或退票之車票，將於4月2日上午6時重新釋出再開放訂票。

台東今年清明節各安排4月3日（樹林－台東）、４月７日（台東－樹林）1列往返專用列車，共732席座位，車票也在訂票開放後被縣民秒殺一空。已訂票的台東鄉親要持訂票人身分證件正本，至台東縣政府大廳或台北火車站服務台（返鄉專車櫃台）取票付款。

逾期未取票的車票，將在4月2日（週二）早上6時釋出，同樣採網路訂票。台東鄉親朋友也可隨時至返鄉專車網站查詢有無剩餘的車票。如需要退票的鄉親，務必於開車前一天完成退票手續，開車當日將不受理退票。

另為讓鄉親方便取票免除奔波趕路，清明節返鄉專車服務台取票時間較往年延後１小時，台北火車站服務台為3月31日至4月3日間，每日11時至20時、台東縣政府大廳服務台為3月31日至4月7日間，每日9時至18時，請大家於時限內完成取票，避免錯失良機。

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