哨音響亮手勢明確！維護清明連假交通順暢　警強化指揮技能

▲花蓮吉安警分局利用各種集會機會，強化基層同仁交通指揮手勢及事故處置的基本技能。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年4天的清明節連續假期，花蓮吉安警分局預期轄區各主要公墓將會湧入返鄉祭祖人潮，為了維護連假期間交通安全與行車順暢，吉安分局除規劃交通疏導專案勤務之外，同時也利用各種集會機會，強化基層同仁交通指揮手勢及事故處置的基本技能。



警方表示，依往年經驗每逢清明假期，吉安及壽豐鄉轄內各個公墓的聯外道路因返鄉人潮擁入，容易出現車輛任意併排或違規停車的狀況，更有許多民眾為貪圖一時的方便，帶著孩童任意穿越馬路，此舉不但影響車流的正常行進，更容易衍生交通事故，危及許多用路人的安全。

▲▼分局長鍾德勳要求，交通指揮哨音要響亮，手勢應明確傳達用路人。

為了有效控管車流順暢，以及縮短因肇事所產生的時間障礙，吉安警分局日前特別召集新進同仁，辦理指揮手式及事故處理的SOP訓練，模擬在街道上發生交通事故時，第一線員警到場後如何安全、迅速的完成現場處置，並且針對車禍處理流程及交通法令等議題相互討論。

分局長鍾德勳在訓練中表示，曾經發生警、消人員在處理車禍及執行救護任務時，遭後方來車撞擊造成不幸傷亡的憾事，要求各級幹部和所有同仁都應該要銘記在心，落實每一次事故現場的安全維護工作，交通指揮哨音要響亮，手勢應明確傳達用路人，並且妥善運用各項警用裝備及現場地形，於肇事路段做出安全完善的規劃，才能圓滿達成任務。