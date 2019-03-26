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百貨母親節檔期「連假開跑」　統一時代、台北101滿千送百搶便宜

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▲2019年統一時代百貨母親節首波開跑。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2019年統一時代百貨母親節首波開跑，用Open小將當來店禮。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

3月底即將迎來春假連假，百貨針對母親節檔期第一波促銷方案也紛紛釋出，統一時代百貨台北店今年促銷方案納入更多業種，鎖定清明連假拉長加碼期；台北101購物中心也針對特定銀行信用卡，推出滿萬送千方案，消費滿5,000元還送「鎂光燈拍照神器」。

統一時代百貨首波「美人節」於3／28起登場，因應館內1200坪新改裝，推出跨樓跨櫃累積滿3,000元送300元抵用券，以往母親節檔期僅針對化妝品、內睡衣與香氛做滿額回饋，今年特別跨大業種至少淑女裝與運動休閒，此外去年的首6日加碼活動，今年也延長至11日，涵蓋整個清明連假，從3／28至4／7，聯名卡加碼滿5,000元再送500元抵用券。

台北101購物中心首波促銷從4／3至4／10開跑，針對聯名卡全館單筆滿1萬元送1,000元抵用券，指定店家單筆消費滿5萬元送3,000元抵用券；分期單筆滿3萬元，加贈900元抵用券。另針對17間銀行信用卡，也推出全館單筆滿萬送1,000元抵用券，指定店家單筆消費滿5萬元，送2,500元抵用券回饋。

此外，針對101會員，從4／3至4／10期間，消費滿5,000元便贈送會員禮，包括＃Dream 101夢想鎂光燈拍照神器、飛利浦活氧果汁機、飛利浦微電鍋等。

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關鍵字：統一時代,台北101,母親節,春假,連假,清明,假期,滿千送百

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