高雄貧婦偷生第5胎！付不起「疝氣男嬰」5000手術費...陌生人抱走他

▲法官最後改判彭婦無罪。示意圖與本案無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



地方中心／高雄報導

高雄一名彭姓婦人不顧家裡經濟拮据，瞞著全家人執意生下第5胎，再把初生兒交給不認識的張小姐；由於小孩遲遲未入學，全案因此曝光。一審彭婦被依遺棄罪判7個月有期徒刑，案經上訴至高雄高分院；法官認為，雖然不能確定小孩目前狀況，但不能證明彭婦有遺棄故意，因此改判無罪，可上訴。

判決書指出，彭婦2010年2月在長庚醫院把兒子生下，不料居然因為家中經濟狀況，把初生兒交給從未見過面的張小姐，直到警察局少年警察隊接獲新生未入學中輟系統通報，全案曝光。

彭婦辯稱，丈夫沒有錢根本無法解決問題，因此懷了第5胎也不敢說，把小孩生下後曾聯繫社會局有無出養可能，得到尋找適合家庭期間，小孩仍要自己照顧的答覆，而這段時間小孩都在醫院，加上疝氣需要5千手術費用，因此就在停車場把孩子暫時交給張小姐照顧，但沒想到之後就連絡不到她人了。

彭婦丈夫表示，完全不知道老婆懷孕，因為家中經濟狀況不佳，常常到嘉義做工賺錢，幾乎很少在家，直到少年隊到家裡尋人，才知道自己還有一個兒子。其他4名子女也證稱，不知道母親懷孕。

一審法官審理後認為，男嬰現在仍下落不明，彭婦沒有盡到做父母責任，依棄罪判7個月有期徒刑；她不服上訴。高雄高分院法官審理後，認定遺棄罪證不足，因此逆轉改判彭婦無罪，全案可上訴。

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