氣女友結新歡徒手掐亡！20歲男見屍自殘「死也要在一起」哭喊：我很愛她

突發中心／台北報導

北市赤峰街24日深夜發生血案，一名41歲的曾姓女子被發現裸身陳屍在住處床上、死亡多時，而20歲的張姓小男友則渾身是血倒臥在旁，經搶救後恢復意識。檢方調查，張男坦承因不滿女友另結新歡，才會失手掐死對方，目前已將他向法院聲押獲准。

▲命案現場圍起封鎖線。（圖／記者趙永博攝）



據了解，張男向警方表示，非常愛女友，但懷疑她另結新歡變心，雙方才會發生口角，過程中情緒失控把人掐死，看著女友冰冷遺體，萌生如果生前不能在一起，那死也要一起的殉情念頭，拿起大型美工刀就往左頸割、左胸自殘。

檢方調查，死者曾女在便利商店任職，晚間到KTV擔任會計，而張男則是在工地當工人，收入不穩定，2人相差20多歲為情侶關係，只是這段戀情雙方家人都不知情。

▲曾女相驗當天，家屬神色哀戚不發一語。（圖／記者黃彥傑攝）



回顧案發當晚，同事許久未見曾女到班，撥打電話又連繫不上，才會前往租屋處查訪，不料破門後竟見人早已死亡，而張男則倒臥在床上奄奄一息，屋內滿是血跡。曾女全身赤裸陳屍在床，頸部還綁有一條紅繩，沒有明顯外傷；而張男則是全身有多處刀傷，當下脈搏相當微弱，一度命危，所幸經送醫搶救後生命徵象逐漸趨穩。

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