「幫我養」20歲小媽媽把女嬰扔人行道　將被遣返還一臉無奈

記者陳雕文／新北報導

新北市一名20歲小媽媽於本月26日晚間拿水果刀割斷女兒的臍帶後，用毛巾包裹後放入紙箱，騎電動自行車載到中原二街一處工地旁的人行道棄置。27日0時，民眾發現後趕緊報案，女嬰送醫後無大礙。警方循線找到小媽媽，起初她態度淡定，後來一臉無奈說「我需要賺錢，擔心雇主知道會把我遣返，希望有人幫我養」

▲小媽媽擔心被遣返，忍痛拋棄了女兒。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，越南籍阮姓小媽媽在去年3月來台工作，在電子工廠擔任作業員，認識一名越南籍男子，兩人談戀愛，也有了親密行為。到了今年初，男友回國，阮才發現自己已經有身孕，她哭泣、恐懼，深怕雇主知道後會把她遣返，她很需要錢，決定隱瞞。

直到本月26日傍晚5點多，阮從工廠返回宿舍後，腹部陣痛不已，她就直接在宿舍生女，再用水果刀割斷臍帶。接著再把女兒用毛巾包好，放到紙箱，避免被同事發現。

▲小媽媽用毛巾把女嬰包好，放進紙箱，再以電動自行車載到人行道丟棄。（圖／記者陳雕文翻攝）

阮在當天晚間7點多，將紙箱放置在電動自行車的腳踏板，從中和區中正路載到中原二街口，隨後放在人潮較多的人行道，希望能被有緣人發現，並幫忙扶養女兒。後來她身體虛弱地回去工廠，繼續上班。

到了27日凌晨0時，玩寶可夢的民眾無意間發現了紙箱，一開始還以為是小動物在蠕動，近看才發現是女嬰，他嚇了一跳，急忙報案，「今天還好氣溫沒有很低，要是前天氣溫低，還有下雨，恐撐不過，這樣的父母親真的很惡劣、很誇張。」全案訊後依遺棄罪將阮女移送偵辦，刑責結束後再遣返回國。

▼小媽媽在宿舍產女，並用水果刀割斷臍帶。（圖／記者陳雕文翻攝）

▼小媽媽把女兒遺棄後，騎車回工廠繼續上班。（圖／記者陳雕文翻攝）