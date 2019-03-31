再度針對台灣！薩爾瓦多取消持3友邦居留證免簽待遇

▲日前薩爾瓦多斷交舉行記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

台灣與薩爾瓦多於2018年斷交後，雙方也取消免簽證待遇。而今薩爾瓦多更針對持有我國友邦宏都拉斯、尼加拉瓜及瓜地馬拉居留證的台灣人，若要入境薩爾瓦多則需提前申辦簽證。外交部則表示，對薩爾瓦多「現任」政府不友好舉動表示遺憾。

台灣與薩爾瓦多於2018年斷交，當時總統蔡英文也曾召開記者會表示，「外交關係被破壞，就是挑戰我們共同的底線！」而今薩爾瓦多針對我國人在南美3友邦需提前申辦簽證之舉動，外交部則表示遺憾。

外交部說明，薩爾瓦多政府去年底取消對我國人的免簽證待遇，而今年自三月底起持有瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜等國居留證的台灣人取消入境薩爾瓦多的免簽證待遇。因此，目前持有瓜國、宏國、尼國居留證之我國人，需事先申請薩爾瓦多簽證。

另外，由於薩爾瓦多政府並未在台設立代表機構，因此國人赴薩爾瓦多前需與薩爾瓦多駐外大使館進行簽證申辦事宜，如駐日大使館或駐韓大使館等。

對於薩爾瓦多新政府與中國大陸的關係，準總統布格磊（Nayib Bukele）曾表示，正在檢視與中國的關係，但「尚未決定是否轉向」。對此，外交部僅表示密切關注發展。