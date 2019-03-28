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【致詞全文】蔡英文返國：儘管北京反對　但從未阻止我們拚外交

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▲蔡英文返國機場談話。（圖／記者劉亮亨攝）

▲蔡英文返國機場談話。（圖／記者劉亮亨攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文21日展開為期8天7夜的「海洋民主之旅」，出訪南太平洋3友邦，28日晚間8點20分抵達桃園國際機場，包含總統府秘書長陳菊、副秘書長劉建忻、國家安全會議秘書長李大維、桃園市長鄭文燦、國家安全局長彭勝竹等官員到場接機。蔡英文返國談話強調，「繼續努力帶領台灣尊嚴、驕傲地走向世界」。

總統致詞全文：

這一趟「海洋民主之旅」，我們出訪了帛琉、諾魯跟馬紹爾這幾個邦交國，同時我們也過境了夏威夷，跟友邦元首會晤，也代表台灣人民，表達我們對他們長期支持的感謝之意。

這一趟出訪的成果，我們透過Facebook、Line跟YouTube，還有媒體的報導，已經完整的呈現給大家。就連同有同仁被最前線辛苦的技術團團長求婚成功這件事情，也都有很多的報導，我相信大家都已經知道了。

儘管在出訪期間，北京反對，但是從來沒有阻止我們、從來沒有讓我們停下我們拚外交的工作。我要趁這個機會，感謝我們所有參與的同仁，包括我們隨團的記者朋友。聽說這一次的隨團記者朋友們，向我們隨團醫生求救的有很多。

這一趟過境夏威夷，有一件事讓我感觸很深。我在Waikiki海灘，遇到一群來自台灣，到夏威夷參加「機器人大賽」的高中生，一群非常活潑的高中生。

他們拿著國旗在海灘上大聲喊總統好，引起在旁邊度假、游泳的觀光客注意。這樣的場景是以前總統過境的時候，從來沒有發生的事情。

它背後代表的意義，不僅是總統過境待遇的改善，更代表的是因為是我們的努力，台灣的年輕人可以更有自信地被世界看到。

不只是如此，前一陣子我相信大家也注意到，鄭文燦市長、林右昌市長、還有柯文哲市長陸續地訪問美國，也都得到相當的禮遇。

拚外交不分年齡，也沒有分顏色，這是我們三年來努力的方向，讓台灣人可以有尊嚴地被全世界看見。

這一趟的訪問叫做「海洋民主之旅」，我認為這個名稱別具意義。在太平洋上，跟我們擁有相同理念的朋友，總是在各種的國際場合，為台灣仗義執言，給台灣最大的支持。

中華民國台灣，作為一個主權獨立、民主自由的國家，我們有責任，也有義務和理念相近的夥伴，共同為整個印太地區的和平、穩定跟繁榮作出貢獻。

台灣是印太地區的貢獻者，這些努力全世界都有看見。從印度到太平洋，都能夠看見台灣的角色。我們正用行動告訴世界，台灣不只是台灣海峽旁邊的台灣，更是太平洋上面的台灣。

儘管前面的挑戰很多，但我們會繼續努力，帶領台灣尊嚴、驕傲地走向世界，做一個真正的海洋國家。

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