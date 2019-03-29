蔡正元稱友邦「總統說穿是村長」 總統府發言人大酸：令人無言

▲總統府發言人臉書大酸蔡正元。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文28日結束出訪行程返國，國民黨前立委蔡正元在臉書批評，三個友邦人數少，總統職權說穿了只是鄉長或村長，要蔡英文不要吹牛拚外交。面對蔡正元批評，總統府發言人臉書用「止兀體」大酸反擊，「令人無言」。

蔡英文出訪南太平洋三友邦，她在返國談話時強調，「中華民國台灣，作為一個主權獨立、民主自由的國家，我們有責任，也有義務和理念相近的夥伴，共同為整個印太地區的和平、穩定跟繁榮作出貢獻。儘管前面的挑戰很多，但我們會繼續努力，帶領台灣尊嚴、驕傲地走向世界，做一個真正的海洋國家。」

總統出訪拚外交，蔡正元不領情，他在臉書批評，「帛琉人口2萬1千人、諾魯人口1萬人、馬紹爾人口6萬8千人，三個微型國家人口合計不到10萬人，還不到台北市人口最小區南港區的戶口人數，這些國家的總統的職能，說穿了不過是一個鄉長或村長。蔡英文到了夏威夷，少不了要吹牛澎風ㄧ下，什麼拚外交啦，護主權啦，但就是不敢提夏威夷獨立...」

針對蔡正元批評，總統府發言人臉書特地用網友諷刺模仿蔡正元發文特色的「止兀體」，大酸回擊，「這樣的發文程度實在令人無言」，文末還附上四條蔡英文臉書連結，「委員，海洋民主之旅成果這邊可以看」。