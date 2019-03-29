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蔡英文暖心影片曝光　霸氣承諾高中生「得獎我在總統府等你們」

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政治中心／綜合報導

總統蔡英文出訪南太平洋友邦行程結束，28日晚間返抵國門，並在臉書發文「我們為台灣拚外交回來了！」也曝光一段過境夏威夷時受到高中生熱烈歡呼的影片，讓她覺得很感動。

蔡英文說，過境夏威夷時，在Waikiki海灘，遇到來自台灣，到夏威夷參加「機器人大賽」的高中生，他們拿著國旗，在海灘上大聲喊總統好。

影片中的高中生熱情有活力的大喊總統好，有位學生還說，「有總統支持我們一定會得到冠軍」，蔡英文也霸氣承諾，「得獎了，我就在總統府等你們，請你們吃好吃的。」學生們聽到後都非常高興，異口同聲的說，「總統等我們」。

▲▼蔡英文過境夏威夷，巧遇比賽高中生。（圖／翻攝蔡英文臉書）

▲蔡英文過境夏威夷，遇到比賽高中生。（圖／翻攝蔡英文臉書）

蔡英文嘆，過去的總統在美國過境不會發生這樣的場景，現在能有這樣的改變，更代表因為我們的努力，「台灣年輕人可以被世界看見。」

蔡英文回國發表談話也提到這段故事，這個場景代表的不僅是總統過境待遇的改善，「更代表的是因為是我們的努力，台灣年輕人可以更自信地被世界看到」，還有像鄭文燦、林右昌及柯文哲等多位市長在外交上有很多很棒的努力和貢獻，「拚外交不分年齡，也沒有分顏色，這是我們三年來努力的方向，讓台灣人可以有尊嚴地被全世界看見」。

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關鍵字：蔡英文,海洋民主之旅

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