捷運外交典範！桃捷董座挺阪神虎登大阪巨蛋開球　電視台強力放送

▲桃捷董事長劉坤億化身10號球員登大阪巨蛋開球。（圖／桃園捷運公司提供）

記者曹悅華／台北報導

捷運外交、以球會友！桃園機場捷運繼3月9日在日本阪神彩繪列車起跑後，充滿濃濃台灣風情、桃園特色的列車成功吸引日本人目光，成為IG拍照打卡新亮點，今（31）日，再受阪神電鐵邀請，由董事長劉坤億擔任阪神虎對養樂多開幕賽的開球嘉賓，透過球場螢幕及全國轉播，將桃園機場捷運便捷、快速、美好的形象傳送至日本各地。

今（108）年適逢阪神電鐵難波線營運10週年，劉坤億穿著阪神虎全套球衣，化身10號球員，為阪神虎加油，球場螢幕上，也顯示「開球儀式歡迎 桃園捷運劉坤億董事長」，與現場3萬多球迷一起熱烈歡迎來自台灣的桃園捷運公司，再透過日本朝日放送(ABC)、NHK電視台BS頻道及 SKY Perfect等電視台強力宣傳放送至全日本。

請繼續往下閱讀...

開球儀式後，劉坤億與阪神電鐵秦雅夫社長，以最佳合作夥伴及老朋友身分餐敘。對於此次受邀參與阪神電鐵難波線營運10週年感恩慶祝活動，並擔任開球儀式嘉賓。

劉坤億表示，棒球運動在台灣及日本都非常盛行，正巧桃園捷運和阪神電鐵都有一個共通點，就是沿線都有經過球場，以球會友，棒球運動也能因軌道傳遞幸福快樂給旅客。阪神電鐵多元化的經營是桃園捷運非常值得學習的對象，相信未來雙方針對營運的經驗交流，不僅能活絡軌道事業，更能促進台日觀光。

▲桃捷通車2年以來，先後與大阪地區的南海電鐵、阪神電鐵以及東京地區的京成電鐵締結友好關係。（圖／桃園捷運公司提供）

有朋自遠方來，秦雅夫社長也說，他非常感謝劉董事長一行人參與慶祝難波線10週年職棒開幕活動，也開心表示，3月9日桃園捷運設計的彩繪列車在在阪神電鐵受到日本民眾一致好評。希望未來不僅是沿線觀光，透過棒球活動交流，相信也能拓展雙方客源，提升彼此運量。

棒球運動在日本和台灣都具有非常久遠的歷史並且受到國人喜愛，阪神電鐵與桃園捷運沿線都經過棒球場，兩家公司合作結盟的目的，就是希望透過軌道傳遞棒球運動的精神和快樂給旅客。因此，為了讓日本球迷更認識台灣，更認識桃園機場捷運，桃捷公司和台灣觀光協會大阪事務所趁著阪神電鐵難波線營運10週年活動，共同在大阪巨蛋球場入口處擺設攤位，提供桃園機場捷運、桃園豆干節、一日小旅行簡介。更設計了有獎徵答互動遊戲，贈送「桃捷限量A19特製棒球鑰匙圈」，獎品精緻可愛，讓日本球迷也愛不釋手。

桃園機場捷運作為桃園國際場聯外的重要交通工具，不僅乘載著國內、外旅客，更串連台灣國際觀光。通車2年以來，先後與大阪地區的南海電鐵、阪神電鐵以及東京地區的京成電鐵締結友好關係，未來將持續和國外鐵道業交流合作，蒐羅沿線美好景點，讓全世界觀光客都能搭乘桃捷探索台灣之美。