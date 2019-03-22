求購買連結！蔡英文開箱「台灣頸枕」被網問爆　外交部公布取得方式





▲外交部台灣靠枕。（圖／翻攝自外交部臉書粉專）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文21日起程出訪大洋洲友邦，她跟Youtuber志祺、魚乾最新的合作影片也在晚間曝光。蔡英文大方公開自己行李箱，其中有2顆台灣造型的頸枕，讓網友們狂問「要到哪裡才能買得到呢？﻿」而外交部也在22日播出自製開箱影片，公布取得方式為「關注蔡英文海洋民主之旅」。

蔡英文在與志祺、魚乾的合作影片中，大方秀出外交部做的「台灣頸枕」，成功吸引志祺的目光，直問「可以打開來看看嗎？」蔡英文立刻答應，但又說「但是我不敢確定我知道怎麼弄」，示範開箱時一度卡關，讓她開玩笑稱「如果我們沒做對的話，外交部會打死我們！我們沒有把他們的產品正確推銷出去」。

儘管蔡英文在這支合作影片中，還有大方介紹喜歡吃的泡麵、煎餅等零食，網友們還是念念不忘那顆台灣造型的頸枕，紛紛留言表示，「外交部台灣靠枕很可以欸，那麼...要到哪裡才能買得到呢？﻿」、「所以我說那個外交部頸枕要去哪裡買XDDDD﻿」、「外交部趕快把靠枕購買連結交出來喔﻿」、「看完影片之後突然很想買台灣頸枕了！！ＸＤＤ﻿」。

而外交部也在22日上傳35秒「外交部台灣頸枕開箱教學」影片，並且寫道「總統都開箱了，小編也不藏私，立～馬…教大家如何正確使用台灣頸枕。都學會了嗎？想立即戴上嗎？持續關注蔡總統海洋民主之旅，小編隨時出題送給你！」並且標記「#不用擔心外交部不會打死你」、「#緊急調貨中」。

雖然外交部已經說明，關注蔡英文的海洋民主之旅，就有機會拿到頸枕，但網友們還是瘋狂跪求賣場連結，紛紛留言表示，「所以我說那個購買連結咧」、「讓總統業配結果不放購買連結，這是犯罪阿小編」、「這個頸枕明明變身前體積也沒比較小，變身過程還超麻煩，吐槽點超多，但是就是這種呆萌感讓人想收啊！」、「趕快拿出來賣啊啊啊啊啊」、「一篇廣告文沒有放導購連結是怎樣！！！不合格的行銷文案欸！！！」