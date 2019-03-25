美軍艦再通過台灣海峽　陸外交部呼籲「妥善處理涉台問題」

▲大陸外交部發言人耿爽 。（圖／翻攝中新社）

記者曾俊豪／北京報導

美國海軍和海岸防衛隊船艦昨（24日）再次穿越台灣海峽，對此，大陸外交部今回應，中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽，已就此向美方提出交涉，也敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，「慎重妥善處理好涉台問題」，以免損害中美關係和台海和平穩定。

大陸外交部下午舉行例行記者會，發言人耿爽在回答記者提問時，做出上述回應。事實上，美軍船艦在週日穿越台灣海峽，已經在一個月內發生兩次，此次分別是魏柏號（Curtis Wilbur）驅逐艦和海岸防衛隊巴索夫號（Bertholf）緝私艦。

據《路透社》報導，美軍船艦這次穿越台灣海峽，也是2018年下半年以來的第6次。美軍聲明指出，「美國將繼續在國際法允許的地方飛航、航行和作業。」

此外，美方2月25日也曾派2艘船艦通過台灣海峽，分別是史塔森號飛彈驅逐艦（USS Stethem DDG-63）及補給艦凱薩‧查維斯號（USNS Cesar Chavez）；在這之前，2018年7月、10月、11月和今年1月也都有美國軍艦通過台海的例子。

外媒分析，美方行動可能進一步擴大美中之間的緊張關係；另一方面，在台北與北京摩擦加劇的情況之下，台灣政府可能會將此視為是川普政府給予的支持。