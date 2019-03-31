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蘆洲小王談判持刀殺2人　女遭割頸亡男腹部遭砍露臟器

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▲▼王姓男子因感情因素持刀殺人，程姓女子頸動脈遭砍身亡，程女的章姓男友則是腹部遭刺重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲王姓男子因感情因素持刀殺人，程姓女子頸動脈遭砍身亡，程女的章姓男友則是腹部遭刺重傷。（圖／記者趙永博攝）

記者趙永博／新北報導

新北市蘆洲區集賢路上一處大樓31日凌晨0時許發生一起凶殺案，一名56歲的王姓男子，疑似不滿55歲的程姓女友另結新歡，相約在程女住處談判，沒想到程女又找來58歲的章姓男友一同到場。雙方見面後即發生爭執，王男一氣之下揮刀朝程女及章男砍去，程女頸部遭砍當場倒地，而章男腹部也遭刺傷，連內臟都跑出來，逃至一旁超商求救。王男犯案後立即逃離現場，不到30分鐘後，才自行至三重區的派出所自首。

警方表示，王男自首後將案情全盤托出，雙方是因為感情糾紛，王男一氣之下才會持預藏的水果刀殺人。據了解，王男及章男疑似都結過婚，而程女則是2人的婚外情對象，先與王男交往後，再結識章男而產生情愫。

王男向警方供稱，程女與他是情侶關係，但是後來卻程女卻愛上了別人，29日晚間近12時許，雙方相約在程女所住的大樓1樓要講清楚，程女找來現任情人章男到場，王男見到2人後怒不可抑，雙方便吵了起來。

爭吵過程中，王男持預藏的水果刀朝程女頸部怒砍，程女頸動脈當場被砍斷，倒在地上鮮血直流。王男隨後又持刀朝一旁阻擋的章男刺去，一刀刺進章男右腹，章男中刀後，忍著疼痛跑到大樓外的便利商店求救，超商店員見章男腹部流血，立即打電話報警。

警消獲報後趕抵現場，發現程女倒在住處一樓車道，早已失去生命跡象，章男則是腹部臟器外露倒在外面的便利超商內，救護人員趕緊將2人分別送醫救治，程女被送往市立三重醫院搶救，但急救後仍因傷重宣告不治；章男雖然臟器外露，送醫時仍意識清醒，被送往北市新光醫院急救，經治療後目前沒有大礙。

王男在犯案後，立即逃離現場，但不到30分鐘後，王男拿著兇刀，自行到三重區的慈福派出所自首投案，員警也立即將他帶往案發地蘆洲區集賢派出所製作筆錄，移送時面對記者提問，王男不發一語的走進派出所。

警方事後派請鑑識人員到現場拍照採證，也請員警調閱大樓及超商週邊監視器影像，而詳細案情警方認為還有待鑑識人員調查後，才能進一步釐清。

▲▼王姓男子因感情因素持刀殺人，程姓女子頸動脈遭砍身亡，程女的章姓男友則是腹部遭刺重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲王姓男子犯案時所用的兇刀。（圖／記者趙永博翻攝）

▲▼王姓男子因感情因素持刀殺人，程姓女子頸動脈遭砍身亡，程女的章姓男友則是腹部遭刺重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲事發大樓外觀。（圖／記者趙永博攝）

▲▼王姓男子因感情因素持刀殺人，程姓女子頸動脈遭砍身亡，程女的章姓男友則是腹部遭刺重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲警方在案發現場拉起了封鎖線。（圖／記者趙永博攝）

▲▼王姓男子因感情因素持刀殺人，程姓女子頸動脈遭砍身亡，程女的章姓男友則是腹部遭刺重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲鑑識人員進入大樓內拍照採證。（圖／記者趙永博攝）

▲▼王姓男子因感情因素持刀殺人，程姓女子頸動脈遭砍身亡，程女的章姓男友則是腹部遭刺重傷。（圖／記者趙永博攝）

▲章姓男子腹部遭砍後，忍痛跑到大樓外的超商求救，地上留下大片血跡。（圖／記者趙永博攝）

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關鍵字：情殺,蘆洲,自首,便利商店,大樓

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