杯底「豆腐狀」異物！超商咖啡竟「殘留清潔劑」…鐵粉崩潰：太誇張

▲喝超商咖啡竟喝到豆腐狀異物。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

許多人一大早都會喝一杯超商的咖啡提神。一名網友在臉書「爆料公社」社團中貼文，日前他一早到超商買咖啡，結果喝到最後竟發現杯底有異物，本以為可能是咖啡渣，沒想到打開一看竟是豆腐狀的東西。對此超商表示，應為清洗過程未完全，所使用的可食用檸檬酸粉遇上牛奶成分後，而產生結塊現象，對身體無虞。

網友表示，當天他一如往常地到超商買了一杯中杯熱拿鐵，悠閒地品嚐著，結果喝到最後幾口，突然喝到奇怪的異物，忍不住「呸」了一口把東西吐出來，原以為是咖啡渣沒有過濾乾淨，結果打開咖啡杯蓋竟看到類似豆腐的異物，立刻致電超商的客服申訴反應。

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客服當下告知會在調查後聯繫他，下午他接獲區負責人來電，對方表示咖啡機廠商認為應該是咖啡機中心軸有問題，也告知咖啡機每天都會清洗，並按照公司的SOP定期檢查，向他道歉並承諾會賠償咖啡損失，而他也主動將異物樣本送交超商檢驗。

之後超商來電表示，異物成分初步判斷應該是牛奶及「可食用」清潔劑，後續也有客人至店家反應及給予異物樣品，樣品會送至全家品管部檢驗再告知結果。原PO表示，自己幾乎每天都會喝超商的咖啡，希望廠商在產品出問題後，能夠更積極地主動調查檢驗，而不是道歉並告知顧客會賠償咖啡做補償，「我們真正需要的是你們牢靠對食安的把關，並不是咖啡的補償！」

對此超商表示，接獲消費者反應後，營業幹部第一時間即向消費者聯繫、致歉、關懷身體，並同步調查商品產生異常的原因。咖啡機每日、每週皆會進行例行清洗工作。初步判斷，應為清洗過程未完全，所使用的可食用檸檬酸粉遇上牛奶成分後，而產生結塊現象，對身體無虞。目前該店問題狀況已排除。