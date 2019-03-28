一杯「快樂肥宅水」＝11顆方糖　咖啡因是提神飲料4.3倍

▲隨著天氣變熱，喝飲料的消費者愈來愈多。（圖／取自免費圖庫stocksnap）



大陸中心／綜合報導

奶茶是大陸手搖杯的杯中之王，更有「快樂肥宅水」的美名；與聞名程度相當的是它不太健康的事實。蘇州張家港市場監管局日前對一點點（50嵐）、CoCo都可等知名飲料店進行後檢測發現，某些註明少糖、無糖的奶茶，實際含糖量並不低，甚至有奶茶的含糖量相當於11顆方糖；此外，在檢驗的奶茶中均驗出咖啡因，《四雲乃蓋貢茶》的咖啡因含量高達828mg／L，相當於4.3罐紅牛。

據了解，奶茶是中國的飲料消費清單中最熱門的產品，光是2017年就賣出一億杯，且每人年均購買量高達4杯。2017年上海市消保委的「奶茶比較試驗」對奶茶中的糖分、反式脂肪、咖啡因等方面進行測量，結果顯示，27組正常甜度的奶茶裡，平均含糖量為每杯34克；咖啡因平均達270mg／L，最高828mg／L，一罐能量飲料RedBull所含的咖啡因大約是200mg。

檢測員表示，此次抽驗的30批奶茶總含糖量結果從3.23克／100公克到11.3克／100克都有，最高含糖量的奶茶購自《四雲乃蓋貢茶》，以每顆4.5公克的方糖換算，一杯奶茶含有11塊方糖。

▼ 手搖杯珍珠奶茶。（圖／記者許力方攝）

除奶茶以外，冬瓜茶、水果茶等手搖飲料含糖量也不低，每500毫升的冬瓜茶內，大約含有80公克的糖；全糖的水果茶中，也有45公克左有的糖。

網友看完後笑道，「生活有多苦，奶茶就有多甜」「嚇得我趕緊喝杯奶茶壓壓驚」「4罐紅牛26塊（人民幣，下同），一杯奶茶十來塊，喝奶茶血賺！」

不過，也有網友表示，「好幾次喝了一點點晚上睡不著」「十年前喝過珍珠奶茶，不消化以後再也不喝了」「早就不喝奶茶這種高糖的東西啦！不如喝點白開水！」

▼ 奶茶、奶泡。（圖／取自免費圖庫Pixabay）