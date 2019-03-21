獨／踢爆真相！少東「根本沒神獸」12超跑沒一輛是他的　 優利通：根本騙局

▲改裝廠被砸。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／採訪報導

據傳擁有「神獸」稱號的全台最貴超跑的陳姓男子，日前疑似因欠款失聯，店面還因此被黑衣人爆砸。對此，優利通痛批：「根本是騙局一場，他口頭承諾要買下Mazzanti Evantra，卻沒有付錢，根本不是Mazzanti Evantra的車主」。

9800萬神嘴巴說要買 一毛錢沒付還偷開砸破玻璃

優利通林乾隆表示，「陳男什麼角色都不是，當時正式的合約都還沒有簽，只是個發表的記者會，而他說自己有意把他的那間店，打造成Mazzanti的售車中心，而我那時候想說，如果你打造出Mazzanti的售車中心，合約就會給你，那合約都沒有簽的原因是，他沒有達到我要的東西啊！」

林乾隆表示，「那時候在AMPA車展，他偷偷把車開出去，那台Mazzanti是不能開的，是展示用的，我跟他說不能開，你開的話我都會知道，而他也答應我說他不會開。」此外，林乾隆也怒批，「他那時把車子鑰匙忘在裡面的時候，還打破玻璃跟我說，是有人靠太近啊什麼的，還把後照鏡弄斷」。

▲「義大利神獸」號稱全台最貴超跑。（圖／翻攝Marchetti Sportiva臉書）

林乾隆指出，「記者會當時我們就是拍照，那後續一個月，他連錢都沒有付，沒有付錢車怎麼到你手上，結果他就利用這個名聲，用這個當談判籌碼去跟別的地方談嘛，我就被被利用了，他車子沒買、記者會先發，結果他就去大陸了，不知道在做什麼，我覺得我被蒙在鼓裡，後面的新聞全都是假的，他什麼時候拿到全球代理？連合約都沒有簽怎麼拿？他連台灣區的經銷商都還沒簽，我怎麼跟他全球」。

4、50萬貨款都賴皮 根本不是藍寶堅尼酒商代理

此外，林乾隆也說，「他的12台車沒有一台是Mazzanti，他怎麼會是最貴的車主，他裡面的12台車，也是跟跑車租賃合資的車子啊，也不是他的，很多東西是他利用媒體去宣傳，媒體也等於是被他利用」而他也特別提到，「藍寶堅尼他也沒有授權商品的合約，全都是經銷商，我跟酒商簽了就是經銷商，單純買賣而已，他什麼時候有酒莊全球代理，怎麼可能？」。

林乾隆表示，「當時是透過陳男的前女友認識他，因為他女友人很負責任、也很大方，覺得她介紹的人應該不錯，而當時他（陳男）就說，有想做一個車子的展示中心，然後租賃會有休息室啊，讓VIP去一個BAR喝喝酒、車子去改裝，我就跟他說，你那邊如果有缺酒水再跟我說」。

林乾隆提到，「買一批酒進去後，貨款就拖了一個月快兩個月了，大概40-50萬吧，原本還想說是不是剛創立，資金用比較急一點，後來第三個月我就覺得不對勁了。為什麼只買了這些酒就沒有做」而林乾隆也表示，「那三個月的活動基本上他的款項就是拖欠，讓我的廠商也不太舒服，大家就跟他合作看看，但沒有一個人合作的來，三個月你都沒付錢又跑去大陸，我去問員工，員工就說老闆沒回來沒辦法」。

林乾隆表示，「那我就覺得這公司管理不當，我酒就跟他解約了，而且他只是單純買賣而已，根本不是全球代理」。

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