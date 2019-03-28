抹茶控衝了！小7獨賣伊藤久右衛門「抹茶拿鐵」　網被燒到：想喝

▲超商冷藏架上又出現新飲品。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

抹茶控又要衝了！迎接春天抹茶季來臨，超商、超市紛紛推出相關商品搶客。其中，小7更獨家推出伊藤久右衛門「抹茶拿鐵」，引發網友嘗鮮風潮，不過評價褒貶不一，有些網友覺得不錯喝，也有網友覺得太甜了。

小7與日本百年抹茶品牌伊藤久右衛門策略合作，自即日起獨家販售「抹茶拿鐵」，100%採用日本進口抹茶原料，每瓶售價35元。有網友喝完後表示，「抹茶控會覺得不夠濃郁和太甜」、「抹茶味不太濃」、「覺得很好喝耶」、「不錯喝」。

除了伊藤久右衛門「抹茶拿鐵」引發網友矚目，全聯日前推出的抹茶甜點，同樣吸引網友嘗鮮風潮。看好這股抹茶熱，全聯將於3/29再加碼推出第二波5款預購的茶茶小王子抹茶系列甜點，同時還加映4款與茶茶小王子聯名推出的抹茶口味餅乾。

全聯指出，第一波推出的15款抹茶聯名甜點，5天熱銷近30萬個。而限量獨賣的孔雀泡芙抹茶口味也在網路上掀起一股搶購風潮，許多網友大呼跑了很多家店才買到，開賣以來已售出24000包。至於第二波商品預計又將引發網友矚目。

全聯第二波茶茶小王子抹茶系列甜點預購期間自3/29至4/11，共有5款商品，分別為和茗蕨餅捲、抹茶初心輕乳酪、抹茶初心蕨餅、濃醇抹茶重乳酪、醇乳抹茶紅豆派等，售價介於158元～598元間。