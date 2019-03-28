　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

抹茶控衝了！小7獨賣伊藤久右衛門「抹茶拿鐵」　網被燒到：想喝

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 抹茶商品 。（圖／業者提供）

▲超商冷藏架上又出現新飲品。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

抹茶控又要衝了！迎接春天抹茶季來臨，超商、超市紛紛推出相關商品搶客。其中，小7更獨家推出伊藤久右衛門「抹茶拿鐵」，引發網友嘗鮮風潮，不過評價褒貶不一，有些網友覺得不錯喝，也有網友覺得太甜了。

小7與日本百年抹茶品牌伊藤久右衛門策略合作，自即日起獨家販售「抹茶拿鐵」，100%採用日本進口抹茶原料，每瓶售價35元。有網友喝完後表示，「抹茶控會覺得不夠濃郁和太甜」、「抹茶味不太濃」、「覺得很好喝耶」、「不錯喝」。

除了伊藤久右衛門「抹茶拿鐵」引發網友矚目，全聯日前推出的抹茶甜點，同樣吸引網友嘗鮮風潮。看好這股抹茶熱，全聯將於3/29再加碼推出第二波5款預購的茶茶小王子抹茶系列甜點，同時還加映4款與茶茶小王子聯名推出的抹茶口味餅乾。

全聯指出，第一波推出的15款抹茶聯名甜點，5天熱銷近30萬個。而限量獨賣的孔雀泡芙抹茶口味也在網路上掀起一股搶購風潮，許多網友大呼跑了很多家店才買到，開賣以來已售出24000包。至於第二波商品預計又將引發網友矚目。

全聯第二波茶茶小王子抹茶系列甜點預購期間自3/29至4/11，共有5款商品，分別為和茗蕨餅捲、抹茶初心輕乳酪、抹茶初心蕨餅、濃醇抹茶重乳酪、醇乳抹茶紅豆派等，售價介於158元～598元間。

▲▼ 抹茶商品 。（圖／業者提供）

ET快訊
禁賽風波延燒！前奧運國手、桃園體育局長莊佳佳也被禁賽
韓粉硬槓台大生「不管在學或畢業」　全部拒+再封鎖：不准喜韓
路人闖台鐵中壢＝內壢平交道　遭莒光號衝撞成屍塊

關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,伊藤久右衛門,抹茶

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「小美冰淇淋」變香草牛奶了！超商奇趣飲品又一發　限時第2件6折

年賣千萬杯！超商「單品咖啡新霸主」降臨　全家擴大2200店上市

店王換人當！這家全聯「業績爆棚」冠全台　背後靠這秘密武器

網友最愛集點又來了！「日本精品廚具」量販3折起加價換購

15款抹茶甜點「期間限定」登場！全聯首度聯名日本「茶茶小王子」

抹茶控衝了！小7獨賣伊藤久右衛門「抹茶拿鐵」　網被燒到：想喝

來自22世紀哆啦A夢5大革命性商品　博客來幽默上架

必去打卡點+1！時尚設計展「The Future Is時尚異想」限時4天在華山

網友最愛集點又來了！「日本精品廚具」量販3折起加價換購

史上最受寵「G蛋」現身！每日集氣抽萬元禮券　網留言嗨翻：狂盯螢幕

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

100克40元無主包裹夜市秤重賣　消保官：要銷毀或變賣不違法

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

抹茶控衝了！小7獨賣伊藤久右衛門「抹茶拿鐵」　網被燒到：想喝

來自22世紀哆啦A夢5大革命性商品　博客來幽默上架

必去打卡點+1！時尚設計展「The Future Is時尚異想」限時4天在華山

網友最愛集點又來了！「日本精品廚具」量販3折起加價換購

史上最受寵「G蛋」現身！每日集氣抽萬元禮券　網留言嗨翻：狂盯螢幕

【廣編】買床購LUCKY再送星級飯店住一晚

【廣編】UCC咖啡推出全新寶特瓶裝飲料！AROMA BREW BLACK

一起來挑張世界級畫作吧，孩子──台北新藝術博覽會的美學教育野心

【廣編】adidas ALPHAEDGE獨創4D科技中底　數位化製鞋改寫歷史

最有溫度的伴手禮！　「金門陳年高粱酒」聚會送禮最對味

「米高基頓是陰間大法師！」提姆波頓《小飛象》讓他角色翻轉

只因肥胖拉傷肌肉住院9天　壽險就以沒告知要解約還沒收保費

禁賽連環爆！亞運金牌黃韻文也被禁賽

BTOB鄭鎰勳拍婚紗！自彈自唱甜看她　粉絲羨慕：好美～

專訪／成為頂尖才能實現夢想！林威任磨刀8年創「有溫度的私廚」

「我被狗反鎖車外！」阿嬤拍照到群組求救　巴哥淡定臉笑瘋全家

《昆特牌》將有手遊版　官方：iOS會先出

中職／頂上蔣智賢　楊晉豪冬盟歷練進步多

不斷更新／奧斯丁掉2分、統一跑壘瑕疵得分不算　首局富邦2：0領先

背心男木棒追打　「最美魚販」經紀人遭毆20秒畫面曝光

消費熱門新聞

星巴克「限時4小時」買一送一！

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

民眾指名潘懷宗「降體脂NO.1..

這家全聯「業績爆棚」冠全台！

超商土司經典口味霸氣歸隊！

星巴克「台灣限定石虎杯」萌翻！

超商單品咖啡新霸主年賣千萬杯！

全家限3天冰拿鐵、美式買一送一

小美冰淇淋變牛奶　超商第2件6..

買水中獎！小7、全家開出5組特..

高雄買房？他列好處秒轉對方態度

超狂福袋！吃牛排+抽購屋金40..

金門陳年高粱酒　聚會送禮最對味

好市多最強必買5天王　網一致激..

更多熱門

相關新聞

欠鉅債買凶殺己　更三審改判輕

新北市婦人華采慧因負債1400萬元，竟和前夫共謀，透過也負債的哥哥買兇殺害自己，讓家人可以詐領2千餘萬元保險金還債。但法院檢視監視器畫面，發現事發前她與前夫在電梯內深情擁吻8秒鐘，才查出詐保情事。高等法院28日更三審將許男與婦人哥哥，分別判刑5年與5年半不等刑期。

2男超商販毒　埋伏員警立馬活逮

印度男超商毆打日本男　店員嗆：這裡是台灣

台灣Pay進入小7了　據點增5千多

搶先開箱「未來感撞色防水靴」

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

星巴克「限時4小時」買一送一！

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

史上最難撩星座女Top 5 ！

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面