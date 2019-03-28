喝一口奶茶「腦袋劇痛4小時」...她動脈瘤爆了　醫：晚一步就沒命

大陸中心／綜合報導

江蘇省啟東市一名36歲徐女士15日在上班時吸了一口奶茶，結果竟頭痛長達4小時，最後被家人送至醫院檢查，才發現原來是「顱內動脈瘤破裂」，若再晚一步甚至有生命危險。醫生表示，顱內動脈瘤破裂的發病率大概7%，尤其在30至40歲中最為常見。

▲36歲徐女士上班時喝了一口奶茶，沒想到竟頭痛4小時。（奶茶示意圖／記者許力方攝）

36歲的徐女士當時以為只是普通的頭痛，但這4小時如「腦袋炸裂般」的疼痛讓她不得不趕緊就醫；經過診斷，確認是顱內動脈瘤破裂所導致。醫生指出，這類腫瘤雖非惡性，平時也沒有明顯症狀，但是一但破裂發病的速度就會非常快，讓人難以堤防。

▲經檢查，發現徐女士是顱內動脈瘤破裂。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

醫生指出，動脈瘤破裂的機率不大，但仍存在一定的危險，患者如果經常情緒激動、過度勞累、排便用力、舉重物等等刺激，就可能導致破裂，而長期高血壓、吸煙、酗酒也是動脈瘤破裂的重要原因。除此之外，動脈瘤也是一種遺傳病，若家族裡有類似病例就必須加以小心，應定時到醫院做檢查。

▲患有顱內動脈瘤的病人平時不會有明顯的症狀。

▲顱內動脈瘤在30至40歲的年齡層最為常見。

據了解，顱內動脈瘤與一般所謂的顱內腫瘤不同，是因動脈管壁缺損，造成血管管壁不當向外膨出所致。當瘤未破裂時不易被發現，最常見的顯現方式是自發性的蛛網膜下腔出血，有時也會同時出現腦內出血、腦室出血、或硬膜下腔出血等等：而動脈瘤破裂時，可能導致血管收縮過度，造成腦缺血或梗塞，嚴重一點還可能賠上生命。

醫生也提醒民眾，平時若出現莫名的頭昏頭痛，不要大意，最好拍個腦部電腦斷層掃描(Computerized Tomography，簡稱CT）檢查一下，因為有可能是顱內動脈瘤作怪。