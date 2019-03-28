　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

喝一口奶茶「腦袋劇痛4小時」...她動脈瘤爆了　醫：晚一步就沒命

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

江蘇省啟東市一名36歲徐女士15日在上班時吸了一口奶茶，結果竟頭痛長達4小時，最後被家人送至醫院檢查，才發現原來是「顱內動脈瘤破裂」，若再晚一步甚至有生命危險。醫生表示，顱內動脈瘤破裂的發病率大概7%，尤其在30至40歲中最為常見。

▲▼手搖杯，珍奶，珍珠奶茶，奶茶。（圖／記者許力方攝）

▲36歲徐女士上班時喝了一口奶茶，沒想到竟頭痛4小時。（奶茶示意圖／記者許力方攝）

36歲的徐女士當時以為只是普通的頭痛，但這4小時如「腦袋炸裂般」的疼痛讓她不得不趕緊就醫；經過診斷，確認是顱內動脈瘤破裂所導致。醫生指出，這類腫瘤雖非惡性，平時也沒有明顯症狀，但是一但破裂發病的速度就會非常快，讓人難以堤防。

▲上班喝一口奶茶「腦袋炸裂4小時」　醫曝7%中標率：這年齡要小心（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲經檢查，發現徐女士是顱內動脈瘤破裂。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

醫生指出，動脈瘤破裂的機率不大，但仍存在一定的危險，患者如果經常情緒激動、過度勞累、排便用力、舉重物等等刺激，就可能導致破裂，而長期高血壓、吸煙、酗酒也是動脈瘤破裂的重要原因。除此之外，動脈瘤也是一種遺傳病，若家族裡有類似病例就必須加以小心，應定時到醫院做檢查。

▲上班喝一口奶茶「腦袋炸裂4小時」　醫曝7%中標率：這年齡要小心（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲患有顱內動脈瘤的病人平時不會有明顯的症狀。

▲上班喝一口奶茶「腦袋炸裂4小時」　醫曝7%中標率：這年齡要小心（圖／翻攝自《看看新聞》）

▲顱內動脈瘤在30至40歲的年齡層最為常見。

據了解，顱內動脈瘤與一般所謂的顱內腫瘤不同，是因動脈管壁缺損，造成血管管壁不當向外膨出所致。當瘤未破裂時不易被發現，最常見的顯現方式是自發性的蛛網膜下腔出血，有時也會同時出現腦內出血、腦室出血、或硬膜下腔出血等等：而動脈瘤破裂時，可能導致血管收縮過度，造成腦缺血或梗塞，嚴重一點還可能賠上生命。

醫生也提醒民眾，平時若出現莫名的頭昏頭痛，不要大意，最好拍個腦部電腦斷層掃描(Computerized Tomography，簡稱CT）檢查一下，因為有可能是顱內動脈瘤作怪。

ET快訊
早上兒子告、晚上老子罵賣台！韓國瑜爆氣：陳水扁父子怎麼了
她清鼻頭粉刺竟塌成「馬鞍鼻」　鼻軟骨整片被細菌吃掉
好市多收納神物！免螺絲組裝、負重達2000kg網推爆：家有3

關鍵字：奶茶,頭痛,上班,腦袋炸裂,江蘇省,啟東市,年齡,顱內動脈瘤,破裂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

加強投資、貿易往來！香港與澳洲簽2大協定「0關稅進入市場」

比髮絲還細！哈爾濱大學研發「螞蟻式機器人」治療癌症病患

成交量暴跌93%！　北京商住房限購2年「平均價慘降3成」

華聞快遞／重慶2019年將助萬家民營企業「融資千億元」

華聞快遞／2019「一帶一路」電力能源高管人才發展計劃啟動

半路搭便車慘淪性奴24天！16歲女遭「鐵鍊捆綁」囚禁暗黑地洞

聞韓國瑜恐遭罰50萬　海協會張志軍譏：根本不擇手段

陸今年建浮動核電廠　「隨意調遣的行動電源」供電南海島礁

喝一口奶茶「腦袋劇痛4小時」...她動脈瘤爆了　醫：晚一步就沒命

影／青海規模5地震　「狂搖10秒」牆壁都裂了！受驚市民：趕緊跑

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

聞韓國瑜恐遭罰50萬　海協會張志軍譏：根本不擇手段

陸今年建浮動核電廠　「隨意調遣的行動電源」供電南海島礁

喝一口奶茶「腦袋劇痛4小時」...她動脈瘤爆了　醫：晚一步就沒命

影／青海規模5地震　「狂搖10秒」牆壁都裂了！受驚市民：趕緊跑

治糖尿病不需再打針！　「口服」胰島素膠囊生產線安徽竣工

允許3歲童闖禁區玩　墜海後...3大人跳水相救4人全被浪捲走

他加入255人群組競標撿便宜！　被騙30萬才知「其他254人全騙子」

國台辦：要把「惠台31條」落實到位　繼續推台胞受益措施

影／男友提分手！她哀求「車上最後一次」…完事秒衝警局告性侵

博鰲論壇倡開放　李克強：6月底前推新版外資負面清單

林德腳踝大扭無歸隊時間　張育成上大聯盟機會再起

酒瓶割傷朋友脖子...男潛急診室再打傷患　遭醫護合力壓制

小優雪球解放...超有料！「胸前一條細繩」固定　大深V開到肚臍

近40年首見　美聯、國聯上季賽揚前2名開幕戰同場先發　

邱淳孝／盯孩子做功課，他就會成長嗎？

地表最快金龜車！速霸陸「硬皮鯊」引擎上身　改裝就花了10年

2019第一季小增幅1%　永慶預估：第二季預估將是交易量高峰

小港機場旗海飛揚！韓粉聚集迎接韓國瑜　千人齊喊：選總統救台灣！

買到兩張同號碼彩券多贏5億元　澳洲男下班秒變10億富翁

跟風買失能險前先喊暫停　「3要2不」避免盲目搶購

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

大陸熱門新聞

清明掃墓修祖墳　3條巨蟒突竄出

床的世界、和成研發長照產品登陸

男徒手抓眼鏡王蛇　下秒遭咬陣亡

他加入群組被騙30萬才知其他人..

母雞產下2層殼「花生蛋」！

旅客氣喘狂嘔　東航轉降北京

被甩哀求分手砲　她完事秒告性侵

棄救早產兒！爸說完這句出現奇蹟

湖畔開講　馬雲：會賺錢的≠企業..

拍扁麵包師嗆吳寶春：滾出大陸

洪秀柱：兩岸統一　是必要的！

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝..

傻弟「70顆磁珠」塞爆尿道　靠..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

更多熱門

相關新聞

騎士趕上班貪快左轉 遭撞飛「肢體變形」斷魂

新北市三重區龍門路、環河北路口，27日早上6點多發生一起擦撞車禍，陳姓機車駕駛行駛在該路口時疑似搶快突然左轉，被同向從新北環快下匝道直行的休旅車撞上，陳男噴飛、肢體變形，警消到場時他已經沒有生命跡象，送醫後急救無效宣告死亡。

春粉嫩工作小物超美　上班也療癒

上班11小時領1千！男離職秒收8+9簡訊

江蘇鹽城爆炸案無波及台商、台胞

愛睏不能睡！汪白眼度估超ㄎㄧㄤ

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

星巴克「限時4小時」買一送一！

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

夜市秤重賣「盲包」　民眾300元買到名牌包

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

史上最難撩星座女Top 5 ！

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起死」

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面