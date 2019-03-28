婦人欠債竟買凶殺自己讓家人好過　電梯擁吻被戳破

▲婦人欠債竟買凶殺己，企圖詐保，更三審仍判刑。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市婦人華采慧因負債1400萬元，竟和前夫共謀，透過也負債的哥哥買兇殺害自己，讓家人可以詐領2千餘萬元保險金還債。但法院檢視監視器畫面，發現事發前她與前夫在電梯內深情擁吻8秒鐘，才查出詐保情事。高等法院28日更三審將許男與婦人哥哥，分別判刑5年與5年半不等刑期。



判決指出，華婦與許男1985年結婚，育有1子2女，2003年兩夫婦打算向銀行貸款經營超商，許男因信用不佳遭拒，夫妻只好假離婚，由華婦出面貸款。但超商經營不善，賣房抵債後仍欠1400萬元，信用卡也被停卡，華婦走投無路，想起自己曾投保壽險及意外險共2800萬元，於是在2008年透過胞兄華明雄找來槍手施耀宗，策畫槍殺她自己，以換取保險金供家用。

一夥人選定行刑及棄屍地點後，於2008年10月13日晚間開始行動。而事發前一天，華婦和前夫在電梯深情擁吻8秒，兩人之後還離情依依，四目凝視，相互安慰。而當晚華婦開車到桃園大園台61線高架橋下，先打一通110電話假裝報警，許男則不斷打給她，她則故意不接，製造許男尋妻未果的假象。隔天凌晨，華婦將車窗搖下，槍手站在駕駛座車門外，持改造手槍伸入車窗內，朝她頭部左側射擊，1槍斃命，她仰頭而死。

但檢警勘驗時，發現華婦死前無掙扎痕跡，加上她有高額保險，懷疑死因不單純。經過深入調查後，除了發現兩夫婦在電梯中擁吻外，華婦的女兒也供稱媽媽曾說：「如果我走了，妳們要好好照顧自己。」之後檢警再根據華婦的通聯記錄，查出許男、華婦胞兄與槍手等人的關係，提起公訴。

雖然3名被告都否認犯行，兇槍也沒查獲，但法院根據祕密證人指述及3人都沒通過測謊等證據，認定華婦在許男和哥哥協助下找槍手幫忙自殺。因此一審法院依照非法持槍等罪，判華婦哥哥7年、許男及槍手各6年半。二審改判許男、哥哥及槍手各6年至6年半。案經多次撤銷發回，高等法院更三審28日仍認定3人有罪，還是判刑5年半與5年不等刑期。可上訴。

