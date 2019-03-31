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大專校友盃慢速壘球錦標賽　32支球隊嘉市熱鬧開打　

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▲▼ 2019年全國大專校友盃慢速壘球錦標賽於嘉義市熱鬧開打。（圖／記者翁伊森攝）

▲2019年全國大專校友盃慢速壘球錦標賽，來自全國32所大學院校畢業校友組成壘球隊於嘉義市熱鬧開打。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

求學時期就愛好棒壘球的陳昭宏、蔡存裕，大學畢業後積極籌辦全國大專校友盃慢速壘球錦標賽，也在嘉義市體育會慢速壘球委員會主委蔡榮豐及總幹事侯金安的極力支持下，錦標賽第四屆開始移賽至嘉義市連續辦了8年，來自全國各地大學院校畢業校友所組成的32支壘球隊近千人與會，30日開賽當天更是在七座球場熱鬧開打，堪稱是國內慢速壘球比賽中極具規模賽事。

▲▼ 2019年全國大專校友盃慢速壘球錦標賽於嘉義市熱鬧開打。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 嘉義市體育會慢速壘球委員會主委蔡榮豐，積極推動運動產業不遺餘力，多次籌辦大型賽事。（圖／記者翁伊森攝）

蔡榮豐表示，秉持嘉義人的好客態度，舉凡球員及家眷食宿，他都當作朋友來訪細心安排，更安排選手之夜讓各隊聯誼、交流，由於賽事都在每年的2月28日或三月份前後舉行，方便各隊行程安排，加上參賽球員對嘉義市完整的球場硬軟體設施、球場車程距離都相當滿意，因此第四屆開始移至嘉義市舉行後，就連續八年都在嘉義市舉辦不曾中斷，今年更突破歷屆紀錄創下32隊參賽，每個球員攜家帶眷近千人，來到嘉義市打球當旅行度假，也讓嘉義市運動經濟更因此蓬勃，未來更有國外球隊希望加入，跟自己建設活力嘉義的夢想不謀而合。

▲▼ 2019年全國大專校友盃慢速壘球錦標賽於嘉義市熱鬧開打。（圖／記者翁伊森攝）

侯金安表示，比賽期間兩天每隊至少要有四場的球賽，開賽第一天共動用了嘉義市運三、甲乙、博愛、興嘉，更借用嘉義縣和興球場、大林球場、水上球場，七座球場同時開打相當熱鬧。

陳昭宏說，錦標賽深受各大專院校畢業校友的喜愛，參賽的選手都是社會人士，除了打球交友之外，更是出社會後的大專學生一個非常好的聯誼機會，加上每年在嘉義市比賽，主辦單位都將住宿飯店集中，提供全國的選手住宿聯誼，相當方便，今年更大手筆包下整間飯店220間房，更因球賽讓大家對嘉義市有更多認識。

▲▼ 大專校友盃全國慢速壘球錦標賽選手之夜席開近百桌。（圖／海宴滿福樓餐廳提供）

▲大專校友盃全國慢速壘球錦標賽選手之夜席開近百桌。（圖／海宴滿福樓餐廳提供）

蔡存裕表示，每年的選手歡迎晚會更是各隊選手殷切期盼的聯誼時間，不僅聯繫了學長學弟的情誼，更讓許多人看見嘉義人的熱情及對運動產業的熱忱。

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關鍵字：嘉義市慢速壘球委員會,蔡榮豐,侯金安,陳昭宏,蔡存裕,全國大專校友盃慢速壘球錦標賽

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