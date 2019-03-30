出席公益演唱會端牛肉　韓國瑜：發放食物劵關懷未婚媽媽

▲韓國瑜出席公益演場會表示，未來將發放食物劵、關懷未婚媽媽。（圖／翻攝台視新聞）



記者洪正達、洪靖宜／高雄報導

高雄市長30日應番薯電視台邀請，出席「讓愛閃耀群星演唱會」，不過原定與歌星翁立友合唱《堅持》，卻因後續必須前往內門參加宋江陣開幕而取消，不過步出會場面對媒體追問2020選不選，韓卻巧妙以自創的旋律「堅持不考慮2020」簡單帶過，對於未來的社福政策，韓拋出新政策「發放食物劵、關懷未婚媽媽」。

韓國瑜在致詞中表示，每一個在高雄出生的小朋友都是高雄的資產，也是台灣的資產，未來市政府也會持續保障孩子的受教權，針對弱勢學子假日的用餐問題，韓打算在未來發行食物劵，讓孩子都能到便利商店或便當店換餐。

為了讓學子們能有多角化學習，韓國瑜說，高雄市目前縱使財政再怎麼困難，仍然擠出2000萬經費開辦雙語教育，並在寒暑假開辦夏令營，讓孩們不再當「低頭族」，韓國瑜表示，很多人都認為他非常的「俗」，只會口口聲聲喊賺錢，他強調「賺錢只是一個手段，他會努力地做好每件事」。

針對未婚媽媽的社會問題，韓國瑜也喊話，未來社會局將會以更人性化的角度來關心、關懷未婚媽媽，從今以後都不再孤單，他也相當感謝電視台董事長石川能捐贈150萬元給社會局，讓弱勢關懷的作業可持續進行。