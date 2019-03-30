韓國瑜「撂英文」歡迎觀光客！　形容高雄是「白雪公主」

▲韓國瑜參加《2019高雄內門宋江陣開幕》。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市長韓國瑜30日參加《2019高雄內門宋江陣開幕》，韓國瑜透露，這是他第一次參加內門宋江陣，雖然是第一次來參加，不過許多支持者早早就來等，在一旁大喊「選總統」。而現場也安排了外國媒體提問時間，大多數都是針對觀光發展和政策，韓國瑜也配合媒體要求，用英文大喊「welcome to kaohsiung」！

現場外媒提問，韓國瑜推薦哪些高雄觀光地區，韓國瑜提到高雄有醫療觀光、愛情產業鏈、美食、軍事，各個都做起來，就是要滿足觀光客需求，韓國瑜也配合媒體要求，用英文大喊「welcome to kaohsiung」！

韓國瑜提到，高雄現在最重要的就是一座國際機場，目前都沒有一個可以停靠大型波音747的大型機場，許多優勢條件要趕緊挖出來，他用「白雪公主」來形容高雄，過去被蒙了面紗，現在高雄市政府要將它打開來，他也告訴市民朋友，全民要建構一個共識，外來客都是朋友。

▲韓國瑜參加《2019高雄內門宋江陣開幕》，一旁支持者大喊選總統。（圖／記者洪正達攝）

如何不要花大錢，找出高雄觀光優點，韓國瑜說要如何有既有資源整合起來，像是市府不花半毛錢就找到兩百多條軍事隧道，醫療觀光過去沒做，現在整合起五家醫院，還有怎麼讓郵輪到高雄停靠，這都是未來高雄市政府要做的。

韓國瑜也提到這是他第一次來參加內門宋江陣，不過來內門很多次了，但沒想到現場支持者非常多，甚至還有人高喊「選總統」，被提及選總統問題，韓國瑜求饒說「不要老是問選總統，今天來把宋江陣辦好」。